La vaga a Ryanair provoca una onada de cancel·lacions

Nova tongada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair amb 12 noves jornades que s'enceten aquest dimarts i s'allargaran fins a finals de mes. Els treballadors reclamen la negociació d'un conveni col·lectiu i que la companyia adeqüi les seves condicions laborals a la legislació espanyola. Les aturades se sumen a les sis jornades protagonitzades a finals de juny i principis d'aquest més que ja va provocar nombrosos problemes a la Terminal 2 del Prat.

A l'aeroport de Barcelona la jornada s'ha encetat amb 8 cancel·lacions i una desena d'endarreriments. De fet, l'aeroport de Barcelona és el més afectat per aquesta protesta que s'està produint a altres 10 ciutats d'Espanya on té base la companyia.

Els passatgers han mostrat la seva indignació perquè no els han informat fins a darrera hora quan ja estaven fent la cua per embarcar i alguns asseguren que perdran la connexió amb altres vols. La vaga de l'aerolínia de baix cost irlandesa coincidirà divendres amb la d'EasyJet.

12 jornades de vaga fins a l'agost

Els sindicats USO i Sitcpla han anunciat aturades a Ryanair per als dies 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol en els deu aeroports espanyols on opera Ryanair -Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma-.

La primera tongada de vaga va provocar fins a 215 vols cancel·lats i 1.255 retards en tota Espanya, segons la informació dels mateixos sindicats. Les centrals es queixen que l'empresa segueix sense escoltar els treballadors i que no s'ha assegut a negociar un conveni sota la legislació espanyola, motiu pel qual mantenen les aturades.

Les dotze noves jornades de vaga seran, igual que les anteriors, de 24 hores i estan cridats a secundar-les tots els treballadors de Ryanair a Espanya. Els sindicats han denunciat que la companyia opta sempre per elevar al màxim els serveis mínims per a "desactivar" la convocatòria, encara que comet "errors administratius" que deixen marge a alguns treballadors per a anar a la vaga.