Prop d'un centenar de vols afectats per les vagues a Ryanair i Easyjet

El tercer dia de vaga dels tripulants de cabina d'Easyjet ha provocat retards a almenys mitja dotzena de vols aquest diumenge a l'aeroport del Prat, segons ha informat el sindicat USO. Es tracta de tres vols de sortida i tres vols d'arribada a Barcelona. En total, l'aturada d'Easyjet ha provocat set cancel·lacions i fins a 46 retards fins a les 19 hores als aeroports del Prat, Màlaga i Palma.

El secretari general d'USO a Easyjet, Miguel Galán, ha denunciat que la tercera jornada de vaga s'està duent a terme tot i uns "serveis mínims abusius decretats per Transports" i que la companyia ha interpretat que pot aplicar al 100% de les operacions.

La protesta continuarà els propers dies 15, 16 i 17 de juliol, i 29, 30 i 31 de juliol, i tornarà a coincidir com ha passat aquest cap de setmana amb la vaga que segueixen els tripulants de cabina d'una altra companyia aèria de baix cost, la irlandesa Ryanair. En aquest cas, segons fonts sindicals, les sis jornades de vaga que s'han fet fins ara no han servit per acostar posicions amb l'empresa però ha obligat a cancel·lar 215 trajectes amb origen o destí a Espanya i ha causat retards a més de 1.255 vols.

Una vaga que s'amplia Els treballadors exigeixen que se'ls equiparin les condicions laborals a les d'altres bases europees, com França o Alemanya. La plantilla de la companyia irlandesa demana, a més, un nou conveni. Els sindicats han anunciat que convoquen noves jornades de vaga a Ryanair a l'espera que la companyia aèria irlandesa s'avingui a negociar unes condicions de treball "més dignes". USO i SITCPLA allargaran la protesta del 12 de juliol, dimarts, fins al dia 28, dijous, als deu aeroports de l'Estat espanyol on opera Ryanair, excepte els cap de setmana del 16 i 17 i del 22 al 24. “�� Els sindicats @usoconfe i @sitcpla convoquen 12 jornades més de vaga a #Ryanair entre el 12 i el 28 de juliol | @RTVECatalunya



✈️ Aquest dissabte la protesta a #Ryanair i #Easyjet ha causat retards a 33 vols als aeroports catalans



➕ Info: https://t.co/H8L4iuGz8R“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 2, 2022