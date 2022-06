El preu de la gasolina baixa després de 9 setmanes

El preu de la gasolina baixa per primera vegada en nou setmanes, encara que de forma lleugera. Aquest dijous la Benzina 95 costa 2,12 euros, el que suposa 1,3 cèntims menys que la setmana passada. Tot i això, es manté per sobre els 2 euros. En canvi, el preu del dièsel puja i marca un nou rècord a l'Estat: paguem 2,10 euros per litre. És la quarta setmana consecutiva d’increment del preu. Una tendència que, segons els experts, es mantindrà durant l’estiu.

Les xifres preocupen les butxaques de la població, que veu com cada cop el cost de vida és més alt i que les mesures per fer front a la inflació no funcionen com s'esperava. Tot i la bonificació de 20 cents. al preu del carburant aprovada per l'Estat, el preu del gasoil i de la gasolina continua sent inassumible per molta gent que ha perdut poder adquisitiu per la inflació.