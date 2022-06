El preu de la gasolina baixa per primera vegada en nou setmanes, encara que de forma lleugera. Aquest dijous la Benzina 95 costa 2,12 euros, el que suposa 1,3 cèntims menys que la setmana passada. Tot i això, es manté per sobre els 2 euros. En canvi, el preu del dièsel puja i marca un nou rècord a l'Estat: paguem 2,10 euros per litre. És la quarta setmana consecutiva d’increment del preu. Una tendència que, segons els experts, es mantindrà durant l’estiu.