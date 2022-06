La vaga de tripulants de Ryanair torna a posar a prova la T2

La vaga de tripulants de Ryanair complica l'inici de l'operació sortida d'aquest juliol. Són molts els que comencen les seves vacances aquesta setmana, que es veurà afectada per la cancel·lació dels vols i els serveis mínims per part de la companyia.

La vaga ha obligat aquest dijous a cancel·lar sis vols de l'aeroport del Prat, segons el sindicat convocant de la protesta USO. Es tracta de tres vols amb destí a la ciutat danesa de Billund, Cracòvia i París Beauvais i tres més d'arribada procedents d'aquestes tres ciutats. A més, tres avions més han vist endarrerida la seva sortida des del Prat.

L'aerolínia irlandesa ha hagut d'anul·lar fins a una desena de vols a tot l'Estat. Els altres quatre són dos trajectes d'anada i tornada entre Màlaga i Berlín i entre la ciutat andalusa i Gran Canària. Pel que fa als retards, s'han vist afectats 14 vols, dels quals tres des de Barcelona. A l'Aeroport de Girona, no s'ha registrat cap incidència.

Segons el sindicat, les cancel·lacions registrades fins ara es deuen al fet que les tripulacions de cabina espanyoles no han rebut la notificació de serveis mínims per part de la companyia, que no ha citat a tripulacions completes. Segons denuncia, en alguns casos s'han substituït les guàrdies, que ha definit com a "abusives", i els vols han sortit amb retard.

Tres noves jornades de vaga Els tripulants de cabina de Ryanair inicien a partir d'aquest dijous la segona tongada de tres dies de vaga per exigir un nou conveni. Els serveis mínims fixats pel govern espanyol varien entre el 36% i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu, uns percentatges que la setmana passada els sindicats ja van qualificar de "totalment abusius" i que "vulneren el dret de vaga". En aquesta ocasió, l'aturada a Ryanair coincidirà durant dos dies -1 i 2 de juny- amb la protesta convocada per USO a Easyjet en tres dels cinc caps de setmana de juliol per denunciar també la "situació de bloqueig" en què es troba la negociació del nou conveni.