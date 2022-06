Ryanair acumula desenes de retards en vols de diversos aeroports espanyols al llarg d'aquest dissabte a causa de la vaga de tripulants de cabina convocada per aquest cap de setmana. Segons els sindicats convocants, fins al vespre a Catalunya hi ha hagut un total de 26 vols que s'han enlairat o han aterrat més tards del previst (22 a Barcelona i 4 a Girona), i la companyia n'ha cancel·lat uns quants més.

Avisen que la situació empitjorarà a les pròximes hores a mesura que avanci el cap de setmana i es vagin acumulant les incidències. El motiu és que hi ha treballadors dels serveis mínims que no han rebut bé la notificació i per això han decidit fer vaga després no rebre cap missatge de Ryanair.

També hi ha personal que superaria les hores de vol a causa dels retards que hi ha per la falta de personal i això origina més retards en altres vols. La secretària general d'USO-Ryanair, Lídia Arasanz, assegura que l'empresa està "intentant trucat persones durant el seu descans o fins i tot que estan de baixa" perquè vagin a treballar i cobreixin els treballadors que no hi han anat per serveis mínims "mal notificats".

Mesures cautelaríssimes a l'Audiència Nacional

En paral·lel als retards que hi ha en els aeroports d'arreu de l'Estat per la vaga d'aquest cap de setmana, els sindicats USO i SITCPLA ja han anunciat que presentaran un conjunt de mesures cautelaríssimes a l'Audiència Nacional (AN) per la convocatòria de vaga prevista pel cap de setmana vinent (30 de juny, 1 i 2 de juliol). Aquestes mesures reclamen a l'aerolínia irlandesa que no vulneri el dret a vaga dels treballadors i demanen que en un termini de 24 hores entreguin els vols declarats com a serveis mínims, així com també un llistat amb els treballadors que convocaran pels vols protegits.

Amb aquesta petició, els dos sindicats volen evitar que es repeteixi la situació d'aquest cap de setmana en què Ryanair ha declarat tots els vols com a serveis mínims. Pels sindicats que han convocat la vaga aquesta és una "fixació il·legal", ja que impedeix que els treballadors puguin exercir el seu dret i hagin d'anar a treballar.

Per altra banda, USO i SITCPLA han presentat una denúncia a Inspecció del Treball en contra de Ryanair per les "irregularitats" d'aquest primer cap de setmana de vaga. Els sindicats asseguren que l'empresa ha assignat un 113% més de treballadors de guàrdia per aquest 24 de juny respecte a altres divendres i això fa que convoquin més treballadors durant la jornada de vaga que un dia habitual.