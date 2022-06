La vaga de Ryanair deixa milers d'usuaris sense poder volar

Primer dia de les sis jornades de vaga entre els tripulants de cabina de Ryanair, la companyia aèria irlandesa que més passatgers transporta a Espanya. Segons els càlculs del govern espanyol, l'aturada pot afectar prop de 440.000 passatgers, una mitjana de 73.200 passatgers afectats cada dia.

La mobilització ha estat convocada pels sindicats USO i Sictpla per reclamar un nou conveni i per exigir a l'empresa que compleixi la legislació vigent. Els serveis mínims fixats pel govern espanyol varien entre el 36% i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu. Els sindicats lamenten aquests percentatges són "totalment abusius" i "vulneren el dret a vaga" dels treballadors de la companyia aèria.

Per als dies de vaga convocats, 24, 25, 26 i 30 de juny i l'1 i 2 de juliol, la companyia té previst fer 2.649 operacions, oferint més de 500.000 seients en una desena aeroports a Espanya. Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas són els aeroports amb major oferta durant els dos primers caps de setmana d'estiu.

Després de tot, la companyia aèria ha lamentat l'aturada que han convocat els tripulants de cabina aquest dimarts i ha assegurat que arriba en un moment "crític" per al sector aeri. Easyjet ha assegurat que, per la seva banda, han fet "un progrés considerable" cap a un nou conveni col·lectiu i han demanat als sindicalistes que reprenguin les negociacions.

Easyjet adverteix que hi haurà "interrupcions" als vols des de l'aeroport del Prat per la vaga que ha convocat el sindicat USO els dies 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol. L'aerolínia també preveu afectacions en els trajectes des de Palma de Mallorca i Màlaga, tot i que assegura que farà "tot el possible" per minimitzar-les.

Dret a indemnització?

Tothom a qui li suspenguin els vols té dret a una indemnització. Així, els passatgers afectats tenen dret a compensacions d'almenys 250 euros i a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses als quals puguin enfrontar-se a conseqüència de la cancel·lació del vol.

L'article 7 de la normativa recull que els passatgers rebran "una compensació per valor de 250 euros per vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500, i 600 euros per a la resta de vols".