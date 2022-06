01:42

Per carretera o amb avió, són molts els viatgers que faran una escapada aquest cap de setmana. Els que viatgen amb Ryanair estan pendents de la vaga dels tripulants de cabina de la companyia aèria.

Molts d'aquests viatgers que tenen un vol amb aquesta aerolínia estan a l'espera de conèixer si el seu vol està afectat per la vaga. Una vaga per exigir un conveni laboral que blindi els drets dels treballadors. El fet és que l'aeroport de Barcelona és un dels més afectats, ja que l'aerolínia té una de les seves bases a El Prat.

El Ministeri de Transport ha fixat els serveis mínims per a la vaga convocada per a aquest cap de setmana llarg de Sant Joan i també per al cap de setmana següent. Els serveis seran d'entre el 80 i el 36% depenent de la destinació

Per part dels sindicats, consideren abusius els serveis mínims i culpen l'Estat de protegir l'aerolínia. A més, tothom a qui li suspenguin els vols té dret a una indemnització. Així, tots els passatgers que es vegin afectats per la vaga tenen dret com a mínim a una compensació de 250 euros i a la devolució del bitllet o bé acceptar un transport alternatiu per arribar a la destinació | Àlex Cabrera