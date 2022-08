El segon dia de vaga de la nova tongada d'aturades dels tripulants de cabina de Ryanair ha començat amb dos vols cancel·lats i quatre retards a l'aeroport del Prat. En concret, s'han suspès els vols de primera hora d'anada i tornada a Londres, a l'aeroport de Stansted. A Girona, l'aturada dels tripulants de cabina no ha tingut afectació a primera hora del matí

Què poden fer els afectats?

Els passatgers afectats per la vaga tenen dret a reclamar compensacions d'almenys 250 euros i a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses derivades per la cancel·lació del vol, segons indica Facua. No obstant això, aquests no són els únics drets que tenen els consumidors.

"El primer és tenir clar què reclamaràs", explica a TVE Rubén Sánchez, secretari general i portaveu de Facua. Els viatgers afectats han de reunir tota la informació possible i determinar la quantia dels perjudicis, com estades en hotels, entrades a concerts ja comprades, etc. En definitiva, recopilar els justificants d'aquests bitllets i el seu cost per a afegir-lo a l'import del bitllet i a la compensació econòmica per la cancel·lació del vol.

Amb aquesta documentació a la mà, aleshores s'ha de contactar amb l'aerolínia per correu electrònic, telèfon o la seva pàgina web oficial, o de manera presencial als taulells que les companyies tenen dins l'aeroport. El portaveu de Facua recomana posar la reclamació per escrit al més aviat possible i assenyala que si la companyia no indemnitza en un termini màxim de set dies, o compensa amb una quantitat inferior, el client pot denunciar-ho a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.