01:48

Les múltiples vagues a les aerolínies i les repetides cancel·lacions provoquen més overbookings del que era habitual.

Malgrat que molts passatgers faci mesos que tenen comprat el seu bitllet, les companyies es troben que han de recol·locar molta gent que aquest estiu s'ha quedat sense volar en uns altres avions que van plens. Us expliquem que heu de saber si us trobeu amb un overbooking.

En el cas que l'aerolínia denegui l'embarcament per overbooking, haurà de compensar el viatger amb un bitllet alternatiu a banda d'una compensació que pot oscil·lar entre els 250 i els 600 euros. També la companyia està obligada a proporcionar menjar i beguda mentre s'espera el transport alternatiu.

És el cas de la Mercè Llinàs, que ja l'han compensat amb 250 euros després de fer les reclamacions a través d'Internet. El professor de la UOC i de la Cranfield University en estudis econòmics, Pere Suau Suárez, recomana que per evitar l'overbooking fem el "check in" al més aviat possible.

En el cas de reclamar danys i perjudicis cal emplenar un full al taulell d'AENA a l'aeroport on s'estigui | ÀLEX CABRERA