El 'pistoler de Tarragona' rebrà l'eutanàsia el 23 d'agost

El conegut com a 'pistoler de Tarragona', Eugen Sabau, rebrà l'eutanàsia el proper dimarts 23 d'agost, segons ha informat aquest divendres el Centre Penitenciari de Terrassa al Jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona. L'anunci arriba després que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat els últims recursos de les víctimes contra la resolució de l'Audiència de Tarragona, d'acord amb la providència a la qual ha tingut accés RTVE.

L'Audiència de Tarragona va preponderar el "dret a la dignitat ia la integritat física i moral" de l'investigat davant del "dret a la tutela Judicial efectiva dels denunciants", per la qual cosa va confirmar el dret a l'eutanàsia per a Sabau.

La justícia no interromprà el procés d'eutanàsia del pistoler de Tarragona | Pilar Ribas

El Constitucional considera que en aquest cas es dóna una "inexistència" de violació de drets fonamentals, que és la condició perquè el tribunal de garanties pugui intervenir, per la qual cosa no aprecia una suficient "transcendència constitucional" que avali la seva admissió.

L'advocat de Sabau s'ha mostrat satisfet amb la jurisprudència que representa el cas en què preval el dret fonamental d'una mort digna per sobre de qualsevol causa judicial.

L'eutanàsia s'ha paralitzat en dues ocasions pels recursos de les víctimes, una d'elles un agent dels Mossos d'Esquadra tirotejat, representat pels serveis jurídics del sindicat USPAC al qual pertany.

Ingressat en estat greu amb "constants patiments físics i psíquics"

Subau, ferit en un tiroteig amb el Grup Especial d'Intervenció dels Mossos d'Esquadra que el va detenir, està ingressat a l'hospital penitenciari de Terrassa en estat greu. Els tribunals han valorat el patiment físic i psíquic constant i insuportable sense possibilitat d'alleujament, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de "fragilitat progressiva", d'acord amb la interlocutòria que va emetre el 4 d'agost l'Audiència.

El 14 de desembre de l'any passat, Subau va disparar contra tres dels seus excompanys de feina a les oficines d'una empresa de seguretat, al centre de Tarragona. Poc després, va disparar també un agent dels Mossos en un control i es va atrinxerar en una masia abandonada de Riudoms, fins que va ser neutralitzat després d'un tiroteig en què va resultar ferit.

La Comissió que va autoritzar l'eutanàsia va tenir en compte que des de llavors pateix tetraplegia, per la qual necessita assistència continuada i no pot rebre sedants per al dolor malgrat el seu estat.

El tribunal va reconèixer que Sabau havia causat "un dolor i un dany físic i moral a les víctimes" i va qualificar de "raonable" l'expectativa d'una "possible condemna penal". Tot i això, ha considerat que ajornar l'eutanàsia per un judici suposaria "una intolerable afectació" a uns drets que són "inherents a la persona".