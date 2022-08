Nueve entrevistas para entender a Pau Riba

Pau Riba ha sido uno de los artistas más importantes de la cultura catalana de las últimas décadas. El doble disco Dioptria está considerado por algunos críticos como el mejor disco de la historia del rock en catalán y entre los mejores del pop español. Nació el 7 de agosto en Palma de Mallorca. Creció en una familia burguesa catalana, nieto de los poetas Carles Riba y Clementina Arderiu. Murió el 6 de marzo de 2022.

Periplos irradiantes de Radio 3 le rinde homenaje este domingo 7 de agosto, el día que hubiera cumplido 74 años, con un reportaje centrado con la reinterpretación de la música popular catalana y dónde destacan las versiones que hizo de la música infantil. Escucha el programa a las 17 h.

Antes aprovechamos para hacer un recorrido por algunas de las entrevistas más recientes que se han podido escuchar en Ràdio 4, Radio Nacional y Radio 3.

“Aunque en España todavía no se comercializaba, a nosotros nos llegaban discos y casetes de fuera de España y estábamos bastante al día. Un poco antes fue cuando la eclosión de The Beatles y The Rolling Stones . No solamente ellos, sino todos los grupos ingleses y todos los grupos americanos, todo el rock anglosajón”.

Solos en el cosmos

“El universo no lo conozco, el universo en persona no lo conozco, pero yo creo que el universo responde a lo que nosotros pensamos del universo, es decir, aquí todo está centrado en nuestras cabezas. No hay otra salida. No hay nadie que nos dé confirmación de nada, ni que nos dé pistas, nos diga hacia aquí o hacia allá. Estamos absolutamente solos en el cosmos y por tanto todo lo que nosotros pensamos quizás sí o quizás no. Por lo tanto, yo pienso que el universo no tiene momentos, no tiene muros”, contó en De boca a orella de Ràdio 4 sobre lo que quiere transmitir con su libro Història de l’univers (2021).