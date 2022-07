“Dar cera, pulir cera”. Es sin duda la frase más famosa, y posiblemente la más repetida de la saga The Karate Kid. Ya sea en al primera, segunda, tercera o cuarta película, es la expresión con la que se queda cualquiera que vea las cintas. Corresponde al momento en el que el maestro le enseña las técnicas del kárate a su discípulo. Una consigna que también se repite en el remake de la película, más de 20 años después con Jackie Chan y Jaden Smith como coprotagonistas.

Jaden Smith, hijo de Will Smith, protagonista de 'The Karate Kid" (2010) GTRES / Columbia Pictures

Jackie Chan y Jaden Smith recogen el testigo de Pat Morita y Ralph Macchio, los protagonistas de las tres primeras películas en 1984, 1986 y 1989. El remake de 2010 protagonizado por el hijo de Will Smith es una adaptación contemporánea del filme, que se sustenta en gran parte por la química en Jaden y Jackie Chan.

Jaden Smith y Jackie Chan durante el rodaje de 'The Karate Kid' (2010) GTRES / Columbia Pictures

Hubo también una cuarta parte titulada El nuevo Karate Kid (1994) en la que Pat Morita interpretaba por cuarta vez al señor Miyagi. Esta vez la protagonista era Hilary Swank, que interpretaba Julie, una adolescente rebelde que se ponía a las órdenes del sensei para aprender la disciplina necesaria para este arte marcial.

Aunque Swank y Smith hayan dejado huella en la saga The Karate Kid, los verdaderos protagonistas de la historia son Ralph Macchio y Pat Morita, que interpretaron a Daniel Larusso y al señor Miyagi, los grandes héroesde esta historia. Con el primer filme, Morita estuvo nominado a los Premios Oscar de 1984 como mejor actor de reparto. Más tarde, la segunda parte en 1986 estuvo también nominada en la fiesta del cine por la mejor canción original.

Fotograma 'The Karate Kid" (1984)

¿Qué tiene en común Karate Kid con Rocky Balboa?

El director de la trilogía es John G. Avildesen, que ya tenía experiencia en películas relacionadas con los deportes de contacto. De hecho, 10 años antes del estreno de Karate Kid, Avidelsen dirigió junto a Silvester Stallone una de las películas más histórica de la industria. Hablamos de Rocky (1976), que daba vida al legendario boxeador Rocky Balboa.

El filme obtuvo nada más y nada menos que 10 nominaciones a los Premios Oscar, llevándose 3: Mejor película, mejor director, y mejor montaje. Además, dio pie a una larga saga de 5 películas y varias secuelas, y convirtió a Rocky Balboa en uno de los personajes ficticios más reconocidos de Hollywood.

De hecho, la canción que suena en el combate final de The Karate Kid estaba pensada en un primer momento para Rocky III (1982). Finalmente Silvester Stallone la declinó, y Avildesen la aprovechó para su película. Así, You’re the best de Joe "Bean" Exposito fue todo un acierto.