La canción del verano en Italia es de Lola Índigo, ¿para cuándo la versión en español?

El fenómeno de Lola Índigo traspasa fronteras, convertida en una de las artistas del momento en nuestro país, arrasa allá donde vaya su voz. Todo lo que toca lo convierte en un hit, como su último éxito, Caramello, el temazo con el que este verano ha conquistado Italia, llegando al número 1 y logrando el disco de Oro.

La artista granadina ha demostrado que domina la lengua italiana con esta colaboración, lanzada junto a los artistas Rocco Hunt y Elettra Lamborghini, dos de los artistas que más fuerte están pegando en el país vecino, autores de otros éxitos veraniegos de los últimos años como A un passo dalla luna o Un beso de improviso.

Convertida en la canción del verano desde que salió a mediados de junio, Caramello alcanza ahora un nuevo pódium con este disco de oro, conseguido a base de reguetón fresco, bailongo y lleno de buen rollo.

¿Cómo sería la letra en español de Caramello?

Para ir haciendonos una idea de como sería el temazo en nuestro idioma, aquí os dejamos la letra al completo de Caramello, versión original en italiano y traducida al español, ¿con cuál os quedáis?

Letra de 'Caramello' en castellano

De camino a casa no parece real te conocí por casualidad,

pero por si no lo creo cuantas cosas decir,

lo importante es entender si tu vienes a mi o yo vengo a ti

Es solo un juego que dura muy poco

El tiempo de una foto, bromeemos con el fuego



Bailando el toro loco

Quien sabe si me vienes después

Verás que el cielo no puede encontrarnos

Llegamos tarde esta noche

Somos solo nosotros dos

Porque cada noche comienza contigo

No puedo esconderme de ti

Cuando lo pienso, extraño el aire

Es caramelo, es no chocolate

Porque cada noche comienza contigo

No puedo ocultar eso Mando mil mensajes,

si te pienso mucho que puedo hacer?

(Oye) He viajado tan lejos que es imposible ir allí

(Oye) Si el club ya está lleno, entonces entramos por la parte de atrás.

No tengo problemas ni con el amor ni con el dinero.

Es solo un juego que dura muy poco

El tiempo de una foto,

bromeamos con el fuego

Bailando el toro loco



Quién sabe si dormimos aquí conmigo luego

Verás que el cielo no puede encontrarnos

Llegamos tarde esta noche Somos solo nosotros dos

Porque cada noche comienza contigo No puedo esconderme de ti

Cuando lo pienso, extraño el aire

Es caramelo, es no chocolate

Porque cada noche comienza contigo

No puedo ocultar eso

Si un segundo durara toda la vida

Solo quisiera vivirlo juntos esta noche

Y luego dormirme un poco sobre tu espalda

Solos tu y yo (Oye, uh)



Toma mi mano (Ye-yeah)

Ni me digas si volvemos (No no)

Que no me importa a donde vamos-oh-oh (Uh)

Solo vuela-oh-oh (Ey)

Me siento acaramelado en tu boca (Uh)

Detente un segundo que si no no me concentro (Ey)

Verás que el cielo no puede encontrarnos

llegamos tarde esta noche

Somos solo nosotros dos

Porque cada noche comienza contigo

No puedo esconderme de ti

Cuando lo pienso, extraño el aire

Es caramelo, no es chocolate

porque cada noche empieza contigo

eso no lo puedo ocultar (es caramelo, no es)

Letra de 'Caramello' en italiano

Sulla strada di casa non mi sembra vero

Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo

Quante cose da dire,

l'importante è capire

Se vieni tu da me o vengo io da te

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo tu vieni qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l'aria



È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che (ehi)

Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci?

(Ehi) Mi son fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci

(Ehi) Se il locale è già pieno tanto noi entriamo dal retro

Non ho problemi né con l'amore né col dinero

È solo un gioco che dura troppo poco Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco



Bailando el toro loco

Chissà se dopo dormiamo qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l'aria



È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Se un secondo durasse una vita intera

Vorrei solo viverlo insieme stasera

E poi addormentarmi un po' sulla tua schiena

Da soli io e te (ehi, uh)



Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo

Che non mi importa dove andiamo, oh-oh

Basta che voliamo, oh-oh Sulla tua bocca sento gusto caramello

Fermati un secondo che sennò non mi concentro

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l'aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che