Existen distintas formas de afrontar la pérdida y prueba de ello son los mensajes que Lola Índigo y Rafa Méndez, jueces del programa The Dancer, han publicado tras la temprana muerte de Antonio Ibáñez, de solo 34 años. El joven se presentó a las audiciones del concurso y, aunque no logró clasificarse y entrar a formar parte de los equipos que capitaneaban, este artista 360 sí causó una gran impresión sobre los bailarines.

Así fue su actuación en The Dancer

Actor, bailarín, pintor y modelo, antes de participar en The Dancer ya había salido en otro de los programas de La 1, El ministerio del tiempo, donde interpretó a un joven Clark Gable. El año pasado pudimos verle de nuevo en la primera entrega de The Dancer: Antonio Ibáñez se presentó a las audiciones y conquistó al 78% del público con su enérgica actuación. No convenció sin embargo al jurado. "Eres un artista: cantas, bailas… pero quizás con todo ese mejunje que tienes, hay algo de ti que no termina de gustarme", decía entonces Rafa Méndez.

02.05 min The Dancer - Actuación completa de Antonio Ibáñez

Lola Índigo, por su parte, alabó su carisma: "Tienes mucho morro, tienes mucha cara. Eso está muy bien, pero es verdad que a lo mejor tienes que encontrar tu cosa". Según la intérprete de "Niña de la escuela", Antonio Ibález tenía "todo lo que hay que tener para ser el prota". "Ahora creo que tienes que canalizarlo todo al lugar que tiene que canalizarse", aseguraba.