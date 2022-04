Lola Índigo o cómo regresar a los 2000 con su tema "Toy Story"

Desde que salió de la academia Operación Triunfo, no ha hecho otra cosa que triunfar. Éxito tras éxito, así se ha hecho Lola Índigo un hueco en la industria músical que la ha acogido con los brazos abiertos. Quizás sean sus bailes o sus letras pegadizas, lo que está claro es que todo lo que toca lo convierte en oro. Sus fans llevaban días esperando su nuevo lanzamiento, mientras la artista no dejaba de crear hype. Buenas noticias para sus seguidores, ¡no hay defraudado! No contenta con uno, Lola Índigo ha arrasado con la publicación de dos nuevos sencillos incluidos en un mismo multitrack.

En "Toy Story" la cantante granadina apuesta por un sonido más pop que otros de sus temas anteriores y un toque funky. Una canción que habla de ese flechazo al que no podemos olvidar por mucho que lo intentemos. El videoclip del tema nos teletransporta a la década de los 2000, con una estética muy colorida y juvenil. La puesta en escena se desarrolla en una típico barrio residencial de EEUU, con enormes casas y jardines muy cuidados. Apenas unas horas después de su estreno, ya cuento con 100.000 visualizaciones en Youtube, donde el vídeo ya es tendencia. Ese pelo, ese estilo, esa ropa... ¿No te recuerda a otro artista? ¡Igualita a la mismísima Avril Lavigne!

El multitraack está compuesto por dos canciones, dos capítulos que cuentan una historia de enamoramiento, empoderamiento y superación en dos capítulos contiguos. El segundo se titula "ABC", un estilo más cañero y un tono rebelde que se asemeja más al pop rock, en el que vemos a la cantante pasar página después de que ese amor le rompiera el corazón. "Yo pienso que volverás en 1, 2, 3 segundos, que tú y yo nos comeríamos el mundo, pero ya no eres para mí", dice la letra de la canción.

Dos canciones que no tienen nada que ver con el sonido que Lola Índigo lanzó a principios de año con "Las solteras", un estilo mucho más urbano y una estética más oscura donde predominaba el baile. Hace un par de semanas la veíamos arrasar en el Festival Lollapalooza, que tuvo lugar en Buenos Aires. Allí compartió escenario con otros grandes artistas, como Miley Cyrus o María Becerra.