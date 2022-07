Dwayne Johnson no es la única superestrella que dio un giro de 180 grados a su carrera y pasó de dedicarse a la lucha a descubrir su pasión por la actuación. Lo mismo le pasó a John Cena. Se dio a conocer como luchador profesional de la WWE antes de cambiar el ring por Hollywood, donde ha llegado a convertirse incluso en un superhéroe de DC Comics, Pacificador. Conocido por todos los fans de este universo, John Cena está ahora de actualidad por una razón muy distinta a sus habilidades interpretativas, y es que se acaba de anunciar que tendrá su propia skin en Fortnite, disponible muy pronto.

Lucha, música y cine

Debutó en el mundo de la lucha libre en 2002, un campo en el que vivió numerosos éxitos, consiguiendo nada menos que 16 títulos mundiales de la WWE. Antes de lanzarse al mundo de la actuación, al que ahora se dedica, también probó suerte en la música: en 2005 publicó su disco You Can't See Me. En él se incluía "The Time Is Now", una canción que utilizó como entrada para sus combates de lucha libre.

John Cena comenzó a trabajar como actor en 2009. Debutó en la película 12 trampas, con Aidan Gillen (Meñique en Juego de Tronos, serie que dentro de muy poquito veremos su precuela), a la que siguieron Legendary (2010) o The Reunion (2011). Desde 2015 ha actuado en muchísimas películas: Y de repente tú, Padres por desigual, Hermanísimas, The Wall, #SexPact, Bumblebee, Jugando con fuego y hasta la novena entrega de Fast & Furious.

John Cena en la premiere de "El Escuadrón Suicida" como Pacificador GTRES GTRES/ AP PHOTO/ Chris Pizzello

Y entonces llegó su incorporación al universo de DC Comics. En 2021 estrenó El Escuadrón Suicida, donde daba vida a Pacificador. Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis o Jai Courtney son solo algunos de los nombres que aparecen en la película, que marcaba la primera aparición de John Cena como este superhéroe. No sería, sin embargo, la única vez, porque ha conseguido su propia serie en HBO Max. La primera temporada de El Pacificador se ha estrenado este mismo año y ya está confirmado que tendrá una segunda parte. Entre sus próximos proyectos se encuentran Project X-Traction, Argylle y The Independent, pero antes podremos verle en Fortnite.