Vivimos un presente en el que parece que todas las profecías apocalípticas empiezan a cumplirse. Después de la pandemia de coronavirus, ya no vemos las películas de catástrofes tan a la ligera como antes. Tras la emisión de 2012, compendio de desastres naturales a cascoporro, llega a TVE, En el ojo de la tormenta.

¿Qué es el 'ojo de la tormenta'?

El titulo original de la cinta es Into the storm (En la tormenta), pero es un adaptación al castellano, se escogió el de 'En el ojo de la tormenta'. Y en realidad no tiene mucho sentido porque la trama de la película se desarrolla alrededor de una cadena de tornados que asolan un tranquilo pueblo del interior de Estados Unidos.

El 'ojo de la tormenta' es un término que se usa para designar el centro de un huracán. En un sistema circular de bajas presiones extremas, en el centro se puede observar una zona con poca nubosidad, vientos con poca velocidad y sin apenas precipitaciones. Su radio puede alcanzar los 65 kilómetros. Supone una tregua para los terrenos arrasados por un ciclón. Pero engañosa. Enseguida llegarán las paredes del ojo del huracán, las bandas de nubes con mayor actividad eléctrica que taren gran cantidad de lluvia y rachas de viento superiores a 120 km/h.