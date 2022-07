10 ciudades europeas para escapadas de fin de semana

¿Quieres descubrir alguna ciudad europea en dos días? Hemos seleccionado diez ciudades que en un fin de semana podrás ver lo imprescindible y disfrutar mientras haces turismo sin agobios. Te lo avanzamos: no vamos a proponerte Roma, París, Budapest, Viena o Londres, ya que quizás con dos días no es suficiente por todos los lugares que hay que visitar. Antes de elegir a qué destino viajar, debes comprobar que puedas coger un avión directo desde tu ciudad y llegar el viernes y volver el domingo a última hora para aprovechar al máximo el fin de semana (aquí algunos consejos para usar este medio de transporte).

Será necesario darse unos buenos madrugones para disfrutar el mayor tiempo posible de los encantos de cada lugar antes de que anochezca, aunque también te animamos a que descubras la vida nocturna de cada ciudad. Sí, al día siguiente te sonará el despertador temprano pero merecerá la pena. Además, para conocer la historia y lo más relevante de cada urbe, te aconsejamos hacer un Free Tour el sábado por la mañana.

En Dublín no hay grandes monumentos que te dejen con la boca abierta pero solo por pasar una tarde o noche paseando por las calles del Temple Bar , merece la pena. Escuchar música en directo en algunos de los pubs es increíble. ¡Qué ambientazo! Si te gusta la cerveza, no olvides pedirte una pinta Guinnes. Pero la capital irlandesa también tiene sitio para la cultura y la historia. Puedes visitar algunas de sus iglesias como la Catedral Christ Church o la de Sant Patrick. Un must que no puedes perderte es la Biblioteca del Trinity College . ¡Impresionante! Además, si te gusta callejear puedes dar una vuelta por Grafton Street, el parque de St Stephen’s Green o por los alrededores de El Liffey, la artería fluvial de Dublín.

Edimburgo

Edimburgo está divido en La Old Town y la New Town y la diferencia entre las dos zonas es significante. En el casco antiguo a ciudad, lleno de callejones estrechos, está situado el Castillo de Edimburgo, una visita recomendada. En la avenida Royal Mile y encontrarás tiendas, pubs y museos. Si te gusta el whisky, puedes ir al The Scotch Whisky Experience. También puedes entrar gratis al Parlamento de Escocia. Pasear por la pintoresca calle Cockburn o por la colorida Victoria Street es un must. La arteria comercial de Edimburgo se llama Princes St y está en el barrio New Town. También puedes darte una vuelta por los jardines que llevan el mismo nombre. Si hace buen día, el césped estará lleno de personas. Además, no te puedes perder las preciosas vistas de Edimburgo desde Calton Hil donde está el monumento dedicado al filósofo Dugald Stewart.