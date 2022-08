¿Estás pensando en visitar Madeira? Si todavía no te lo has planteado, después de leer este artículo seguramente apuntes este destino entre tus preferencias para ir de vacaciones. Y si ya habías decidido viajar a este archipiélago del Atlántico Norte, te daremos las claves para que no te pierdas los mejores planes. Estos son los motivos por los que tienes que visitar la isla de Madeira sí o sí:

1. La historia de su capital Funchal, en el suroeste de la isla de Madeira, es la capital y uno de los principales puertos de Portugal. Estaba protegido de los ataques enemigos por seis fuertes, uno de ellos es el de Santiago que se puede visitar. En pleno centro histórico se encuentra la estatua del descubridor y fundador de Madeira, João Gonçalves Zarco. También se levanta la catedral de la ciudad, construida a principios del siglo XVI. Anexo en el edificio encontrarás el Museo de Arte Sacro que acoge una colección de joyas, pinturas y objetos sagrados y litúrgicos. Y a pesar de que no sea una visita histórica, si te gusta el fútbol, no te puedes perder el museo del futbolista Cristiano Ronaldo que nació en la isla. Funchal, capital de Madeira RTVE

2. Una forma de moverte muy curiosa La ciudad de Funchal es famosa por los pequeños vehículos motorizados llamados tukxis que son parecidos a los tuk-tuks del sudeste asiático. Pero quizás lo más curioso es la manera en la que bajan por la calle desde la localidad de Monte hasta la capital: ¡en carretillas! Bajada en carretilla por las calles de la localidad de Monte RTVE

3. Vistas espectaculares Subir al teleférico que conecta el municipio de Monte con Funchal te permitirá disfrutar de una vista desde el cielo. Otro punto desde donde tener una bonita panorámica es el mirador del acantilado Cabo Girao, uno de los más altos de Europa.

4. Descubre pueblos con encanto En Monte encontrarás el jardín botánico tropical Monte Palas con unas 100.000 especies de plantas llegadas de los cinco continentes. Muy cerca se levanta la iglesia de Nuestra Señora del Monte construida en el siglo XVIII y que acoge el sarcófago negro del emperador Carlos de Habsburgo, exiliado en Madeira el 1931. También puedes visitar el pueblo de Santana, muy popular por antiguas casitas cuyos techos son de paja. Santana (Madeira) RTVE Otro lugar imprescindible en tu viaje es la Faja dos Padres. Esta villa se sitúa en la costa, bajo unos impresionantes acantilados, y solo se puede acceder a través de un ascensor o en barco.

5. Su gastronomía No te puedes ir de Madeira sin comer uno de sus platos típicos: el pez cebra negra, un tipo de pez espada. El mejor sitio para hacerlo es en la localidad pesquera Cámara de Lobos. Y si hablamos de bebida, tienes que probar la poncha que contiene aguardiente, caña de azúcar y zumo de limón. Además, como en el resto de Portugal, Madeira es conocida por el buen vino que produce. Funchal tiene en pleno centro la bodega Blandy’s. Podrás hacer una cata de los dos tipos de vino de la zona: el sercial, que es seco, y malvasia, que es dulce.

6. Un baño de piscinas naturales Fuera de la capital, hacia el oeste, se sitúan unas piscinas de troncos que se abren al mar y que se han formado por la erosión de las rocas volcánicas: las Doca do Cavacas. También hay otras piscinas naturales con el mismo origen volcánico como las de Oporto Moniz. Doca do Cavacas RTVE