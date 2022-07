¡Descubre los monumentos y edificios más icónicos de Riga! Miquel Silvestre te muestra en ‘Diario de un nómada’, disponible en RTVE Play, las atracciones turísticas de la capital de Letonia. La ciudad se fundó en 1201 y su casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997. Destacan los edificios de madera del siglo XIX y el estilo arquitectónico art nouveau.

Riga es ciudad más poblada de los tres países Bálticos, antiguas repúblicas socialistas soviéticas que alcanzaron la independencia en 1991. ¿Quieres saber qué ver en la capital letona? El Monumento a la Libertad, la Casa de los Cabezas Negras, los Tres Hermanos, el Gigante Christopher, la Casa de los Gatos y la Torre de la Pólvora son algunos de los lugares imprescindibles.

Esta leyenda tiene que ver con la llegada del cristianismo a esta tierra. Pero realmente e l cristianismo no llegó en el siglo III sino en las cruzadas del siglo XII . ¿Sabías que antes de iniciar un viaje los habitantes de Riga se encomiendan al gigante Christopher para que les de buena suerte?

Los Tres Hermanos en Rigacomplex of dwelling houses in Riga Getty Images iStock

La Casa de los Gatos

Los dos gatos negros encima de los pináculos de un edificio modernista es otro de los símbolos de la capital de Letonia. Como el Gran Gremio no permitió la entrada a un comerciante, este compró un edificio y puso dos gatos con sus posaderas en dirección al Gran Gremio que no sabemos si están en posición de ataque o defecando. Finalmente, el Gran Gremio permitió la entrada del comerciante y no les apuntara.