Cuatro curiosidades sobre 'Mad men'

En 2007 comenzaba una serie que narraba los comienzos de una de las prestigiosas agencias de publicidad de los años 60 y que ponía su foco en uno de los ejecutivos de la firma, Don Draper. ”Desde entonces no hemos hecho otra cosa que admirar sus personajes, su dirección artística, su vestuario y su guion escrito con un ritmo casi literario”. El drama iba mucho más allá de la vida de los publicistas debido a que era un retrato histórico de la década en los Estados Unidos y “un trabajo psicológico de los personajes”. Una serie en la que se trató el tabaquismo, el sexismo, el adulterio, la homofobia, el racismo, la movilidad social y que a día de hoy nadie puede arrebatarle su lugar en el Olimpo de la ficción televisiva.

La importancia del sonido en la serie

La supervisora de música Alexandra Patsava fue la responsable de esa difícil “arte de fusionar las canciones con las escenas con el fin de producir el efecto más dramático para el espectador”. Se selección ha sido impecable y las sintonías que suenan a lo largo de las escenas ayudan a “destacar las evoluciones de los personajes, sus perfiles, los giros de guion, el fin de una era y los cambios sociales”.

La banda sonora de la serie destaca por su gran riqueza y variedad, compuestas por temas ad hoc como otros preexistentes. “Zou Bisou Bisou”, "Don's meeting with Adam", "Caravan" , "The infanta", son algunas de las canciones que suenan durante los 92 capítulos que no No solo nos ha hecho acercarnos más a los protagonistas y sentirnos como si estuviéramos dentro de las tramas entre de sus problemas, sino que nos han hecho recordar la música de una época portada de la explosión de cambios en el mundo.

Asimismo, la selección de las piezas cumple con la finalidad de estar orientada a “un objetivo documental y emocional”. “La música, por así decir, desempeña un papel muy importante en la construcción de los ambientes de la serie, de tal manera que hay escenas en las que es muy fácil recordar lo que sonaba en ese momento”.