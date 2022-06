Los madrileños Teresa Valero (Contrapaso, Brujeando) y Juan Díaz Canales (Blacksad, Corto Maltés) son dos grandes del comic europeo y ahora firman juntos el guion de uno de los títulos del año Gentlemind (Norma), que dibuja el genial artista italiano Antonio Lapone (Adam Clarks). Un cómic que narra la historia de los responsables de una revista para hombres de Nueva York, desde los años 30 a los 70. Un trabajo por el que fueron nominados a los Premios Eisner al mejor cómic digital en 2021.

“Este cómic –nos cuenta Díaz Canales-, nació porque a nuestro editor francés, François Le Bescond, comparte con nosotros la pasión por esa época de mediados del siglo XX y por la serie Mad Men, que es una de las grandes inspiraciones del cómic. El también fue el que nos propuso como dibujante a Antonio Lapone, con el que teníamos muchas ganas de trabajar”.

Gentlemind es el título de la revista que es el centro de la historia. “Ahora tenemos internet –asegura Teresa-, pero en aquella época las revistas eran el contacto principal de los ciudadanos con la información, el arte, la literatura, la moda, el diseño... la cultura en general. Y esas revistas también fueron la cuna de la alta literatura y de una nueva forma de hacer periodismo”.

“Vistas hoy en día son un maravilloso reflejo de los cambios que hubo en la sociedad de esa época -añade Teresa-. Pero también contribuyeron a acercar al ciudadano medio la alta cultura, porque eran un hervidero donde te podías encontrar a los mejores escritores y artistas de la época”.

Gentlemind es una historia coral protagonizada por Gina Majolie , una mujer sin formación que se casa con un multimillonario del que heredara esa revista para hombres. Pero su inteligencia natural le servirá para rodearse de gente de gran talento como el ilustrador Arc Parker, el abogado/escritor Waldo Trigo, la fotógrafa Maggie Kenwood, la joven periodista Just Jo y otros profesionales que la convertirán en un éxito durante décadas, hasta su ocaso en los años 70.

Una mujer dispuesta a cambiar el mundo

Destacar el protagonismo de las mujeres en esta historia centrada en una revista masculina. “Hemos intentado buscar mujeres muy variadas y que se escapan a lo que era lo habitual en su época, en la que prácticamente solo podían aspirar a casarse y formar una familia –asegura Teresa-. Aunque es cierto que en Estados Unidos nos llevaban décadas de adelanto en esos temas”.

"Aunque Gina Majolie es una persona sin formación y use su atractivo sexual para conseguir cosas, lo hace porque es consciente de sus limitaciones -continúa la guionista-,. Y por eso busca en otros el talento que ella no tiene. E irónicamente eso se convierte es su gran talento, ya que consigue reunir a un gran equipo”.

“Y además –añade Teresa-, tiene una enorme fuerza de voluntad que le permite vencer el rechazo generalizado a que lleve las riendas de la revista. Y sus buenas decisiones la llevaran a lo más alto, convirtiéndose en una gran profesional”.

“También tenemos a Maggie, la fotógrafa, a la que le persiguen los errores del pasado y nunca la dejan pasar página. Y a Just Jo, que es nuestro personaje favorito, una joven periodista sin complejos que se pone la vida por montera y que es completamente dueña de todo lo que hace, aunque a veces lo haga sin reflexionar demasiado. Siempre mira hacia adelante y tiene una gran alegría por vivir. Y eso me encanta porque abundan los personajes femeninos torturados o inseguros. Y me gusta encontrar personajes tan lanzados como ella en los relatos”.