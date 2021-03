'Contrapaso', un homenaje a los periodistas de sucesos que se enfrentaron a la censura franquista

Inspirándose en los periodistas del famoso semanario de sucesos El Caso (1952-1997), la guionista y dibujante madrileña Teresa Valero (1969) publica Contrapaso. Los hijos de los otros (Norma), una apasionante historia sobre la relación entre el poder y la prensa durante la dictadura. Y un fascinante retrato de una época en la que el garrote vil convivía con los primeros pasos de la lucha por los derechos de las mujeres y las primeras manifestaciones estudiantiles, pero también con el robo de niños.

Teresa nos comenta que su primera idea fue: “Contar la historia de El Caso y de cómo trabajaban esos periodistas. Pero salió la serie de TVE y tuve que darle una vuelta, haciendo que, finalmente, fuera la historia de unos periodistas que trabajan en un periódico autorizado, pero que tendrán que sacar su propia publicación clandestina para contar la verdad”.

“Me gustaba la idea de contar esa lucha a través de los crímenes y de la forma en la que se investigaba en aquella época –añade la autora- Por eso parto de un crimen, que me sirve para contar como era el marco social de la época. Y también para indagar en cómo son las sociedades cuando se pierden las libertades y derechos básicos. Cómo reaccionan los individuos, qué se acepta y qué no, como es la oposición a ese régimen, cómo te puedes rebelar…”

Una época en la que el gobierno español quería dar una imagen aperturista, aparentando que aquí “No pasaba nada”. “Es difícil ponerse en esa situación -confiesa Teresa-. He hablado con un montón de gente que eran niños de la posguerra y su juventud fue en esa época. Y me gusta mucho la idea que tenían entonces de que “había que vivir” .

Un periodista falangista que nos fascina

Destacar el personaje de Emilio Sanz, un falangista cuya ideología puede echarnos para atrás pero que enseguida nos conquista por su incansable búsqueda de la verdad. “Me gustan los personajes que tengan varias dimensiones, que no sean de cartón y que me permitan aprender cosa nuevas mientras los compongo –asegura Teresa-. A veces somos capaces de justificar cosas e ideologías que son muy difíciles de tragar, incluso siendo buenas personas. Y empiezas a pensar que el fin justifica los medios”.

“Es lo que le pasa a Emilio -añade-. Es tradicionalista y nacionalista pero tiene un sentimiento social de la vida. Abrazó la Falange en su juventud, buscando esa justicia social que promulgaba en sus primeros tiempos, pero cuando lo conocemos está decepcionado. Además tuvo un mal encuentro con los milicianos y tiene un odio personal que no responde a razones. Él ve que todo en lo que creía no va a llegar y se ha quedado en una ideología vacía, pero aún así no quiere dar su brazo a torcer porque piensa que lo que falla no es la ideología sino lo que se ha hecho con ella. En futuras entregas veremos cómo va evolucionando”.

En cuanto al joven periodista llegado de Francia: “Léon es hijo de dos adolescentes, de un comunista francés que vino a luchar a la Guerra Civil y murió. Con lo que tiene la idealizada esa figura mítica del padre. Aunque se criase con un tío militar franquista y un montón de primas entre las que está Paloma, con la que tuvo una historia de amor adolescente que acabó mal, por lo que se fue a estudiar a Francia”.

“Ahora vuelve –continúa Teresa- y se reencuentra con Paloma, que es dibujante de esa revista femenina. Y ahondando en esa idea de reconciliación que sobrevuela todo el tebeo, tendrán que aprender a convivir de nuevo con gente que les ha hecho daño en el pasado”.

Teresa tiene una larga carrera en el cómic y la animación destacando sus guiones para Brujeando (con dibujos de Juanjo Guarnido) y Curiosity Shop (con ilustraciones de Monserrat Martin), además de sus trabajos como autora completa. Y en el cine ha trabajado en más de 10 largometrajes como Guionista y Artista de Desarrollo Visual (Justin y la Espada del Valor o Astérix en América), y en cerca de treinta series internacionales (The New Pink Panther Show, Corto Maltese). Actualmente compagina su trabajo como dibujante con el deprofesora de dibujo aplicado al diseño de personajes, psicología y personalidad. Un currículum que explica por qué son tan fascinantes estos personajes y parecen tan llenos de vida.