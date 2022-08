En el año 2000 el guionista Juan Díaz Canales (Madrid, 1972) y el dibujante Juanjo Guarnido (Granada, 1967) crearon a Blacksad, un investigador privado que enseguida se convirtió en un éxito, acumulando lectores (lleva más de 3 millones de ejemplares vendidos) y premios (incluyendo el Premio Nacional de Cómic y 4 Premios Eisner). En 2014 se tomaron un descanso para dedicarse a otros proyectos pero ahora vuelven a lo grande con el sexto álbum de la serie: Todo cae. Primera parte (Norma Editorial).

“Algunos lectores nos decían que pensaban que lo habíamos dejado -confiesa Díaz Canales-. No sé si fue un efecto de la salida del integral o de que acabamos el ciclo de colores con Amarillo. Pero Blacksad es la niña de nuestros ojos y la obra de nuestras vidas. Y, aunque hemos estado metidos en otros proyectos, yo con Corto Maltés (Norma) y mi novela Gráfica Como viaja el agua (Astiberri) y Juanjo con El Buscón (Norma) o el videoclip animado para el grupo Freak Kitchen, siempre lo hemos tenido en mente. Para mí este nuevo álbum es como volver a casa”.

“Sabemos que han sido más de siete años sin Blacksad -añade Guarnido- y por eso hemos querido compensar a los lectores regresando con esta aventura en dos partes, lo que nos va a obligar a que el segundo álbum salga el primer semestre de 2023. Yo disfruto muchísimo con el personaje y sigue siendo la obra de nuestras vidas, la que nos abrió las puertas del cómic y la que nos hará dejar una pequeña huella, ya que Blacksad se ha convertido en uno de los iconos del cómic europeo”.

Un icono que no deja de transformarse: “Desde el principio teníamos muy claro que queríamos que el personaje fuera creciendo y evolucionando en cada nueva aventura -asegura el guionista-. Siempre nos preguntan si teníamos clara su biografía desde el primer tomo, pero la verdad es que nos gusta sorprendernos e ir descubriendo nuevas cosas sobre Blacksad, casi al mismo tiempo que los lectores. Por eso en cada nueva aventura siempre evoluciona y siempre descubrimos nuevas cosas sobre él y sobre el universo que lo rodea”.

“Nueva York es el ambiente natural de Blacksad”

En los dos álbumes anteriores, las investigaciones de Blacksad le llevaban a recorrer Estados Unidos (con una inolvidable parada en Nueva Orleans), pero en Todo cae, regresa a casa, a Nueva York. “Blacksad lleva mucho tiempo fuera de casa -asegura Díaz Canales- y está intentando retomar una profesión que no le gusta, entre otras cosas porque por todos los efectos secundarios que tiene: es una profesión violenta que te que te muestra, a las claras, la cara más fea del ser humano… y al ser una persona inteligente se da cuenta de todo esto y no le gusta. Sin embargo está un poco atrapado, porque las necesidades del día a día le obligan a seguir trabajando en ello. Esa es un poco su tragedia y su condena: tener que trabajar en algo que no le gusta y que le da muy poco margen de acción para cambiar una sociedad que a todas luces es mejorable”.

“Nueva York forma parte de la mitología propia del de la serie -continúa el guionista-. En el mundo real es un poco el espejo de todas las grandes ciudades del mundo. Y en ese sentido juega es una de las protagonistas de Blacksad. Después de llevarlo por Las Vegas, Nueva Orleans… queríamos volver a los orígenes de la serie, más urbanos, con una trama policíaca que se ajusta más un poco a los cánones. Esta aventura es una auténtica novela negra”.

“El ambiente urbano es una de las características del género negro –añade Guarnido-. Los barrios bajos, la mafia, la corrupción… Me gusta volver a casa. Pero el paseo que hemos dado a Blacksad por Estados Unidos, y ese aire que tenía el quinto tomo de Road movie o viaje iniciático, ha sido muy agradable. Siempre es interesante sacar a los personajes de sus ambientes naturales para ver cómo se desenvuelven. Y fue fantástico poder dibujar lugares tan maravillosos como Nueva Orleans”.

Además -nos cuenta Díaz Canales-, ese Nueva York que refleja el cómic estaba experimentando grandes transformaciones. “Una vez más hemos intentado provechar la oportunidad que nos ofrecía el marco histórico de esos años 50, que fueron un poco fundacionales de lo que es el mundo moderno. Ese momento de cambio brutal, después de la Segunda Guerra Mundial, con una sociedad de consumo desaforada y, en este caso concreto, con esa reivindicación del coche como la punta de lanza de la tecnología y de la transformación de la sociedad humana. Es un poco parecido a lo que supongo que pasó en la revolución industrial con el tren, ¿no? Por eso una de las tramas principales es esa supeditación de toda la ciudad al coche, lo que implicó la construcción de grandes estructuras como túneles de metro y como el puente que vertebra un poco toda la historia e incluso llevar las grandes autopistas al centro mismo de la ciudad”.

Viñeta de 'Blacksad: Todo cae. Primera parte'

“Nueva York es una zona que está permanentemente en construcción –asegura Guarnido- Yo llevo visitándola más de 20 años y los cambios que ha experimentado en ese tiempo son muy impresionantes porque han marcado mucho a la ciudad. Hay barrios que se transforman de una manera más natural pero hay una parte del nuevo urbanismo en Nueva York que no me gusta y me hiere mucho. Como las torres estilo aguja que están construyendo.”.

“También creo –añade el dibujante- que los edificios nuevos no deberían ser más altos que el Empire State. Tenía que ser como en París, donde ningún edificio puede superar a la Torre Eiffel. En la silueta clásica de Nueva York destacaba poderosamente el Empire, y lo único que llegaba a su altura eran las Torres Gemelas en la otra punta de Manhattan. Y ahora, en cambio, parece que en cada barrio se tiene que construir un nuevo rascacielos. Está bien que en zonas como las del World Trade Center se hagan cosas más nuevas, incluso futuristas, pero lo que me gusta de Nueva York es esa parte de la ciudad que conserva una arquitectura más tradicional, con esos edificios de los años 30 y 40, muchos de ellos estilo art decó. Nueva York es un museo de arte al aire libre, y por eso no me gusta que no se cuide ese aspecto y se construyan esos rascacielos a los que llamo de aguja, que son muy altos y tienen la base mucho más ancha que la punta”.

“Un amigo de allí me dijo que el problema es que había casos de corrupción inmobiliaria, capital ruso, mucho blanqueo de dinero… Lo peor es que no haya ninguna institución que frene este tipo de construcciones que se hacen lujo pero sin tener en cuenta para nada la estética de la ciudad. Cada rascacielos nuevo que construyen a mí me hiere” –concluye Guarnido-.