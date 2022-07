En las últimas semanas Elon Musk confesó que su familia se ampliaba con la llegada de dos gemelos a sus vidas. El empresario volvía a ser padre, esta vez con una de sus ejecutivas, Shivon Zillis, apenas unos meses después de haber dado la bienvenida a su segunda hija cn la cantante Grimes. Ahora es el padre de Elon, Errol, quien sorprende con una nueva paternidad: a sus 76 años ha confirmado que tiene una segunda hija, Emily, con su hijastra, Jana Bezuidenhout, de 35 años, con quien ya tuvo un hijo en 2017 llamado Eliot. Una situación enrevesada que recuerda a la de Woody Allen y que convierte a Errol en padre y abuelastro de sus hijos y a Elon Musk, en hermanastro y tío de los mismos... La noticia ha dado la vuelta al mundo y ahora todo el mundo habla de Elon Musk mientras intentan averiguar los parentescos de la compleja familia Musk. ¡Te contamos quién es quién!

Errol Musk: ¿cuántas esposas e hijos ha tenido?

Empecemos por el principio. Errol Musk es el patriarca de la familia. Conoció a su primer esposa, Maye Haldeman, en secundaria. Él era un ingeniero y promotor inmobiliario sudafricano y ella, una nutricionista y modelo de Canadá. Se casaron en 1970 y en tan solo tres años tuvieron a sus tres hijos: Elon (28 de junio de 1971), Kimbal (20 de septiembre de 1972) y Tosca Musk (20 de julio de 1974).

Sin embargo, el amor en la pareja se acabó cuando Maye denunció sufrir malos tratos y pidió el divorcio en 1979. Acto seguido se mudó a Durban (Sudáfrica). Poco a poco sus hijos se fueron mudando con ella hasta que Elon decidió abandonar su relación con su padre, Errol Musk, y se mudó a Canadá, donde tenía parientes.

Sobre sus padres, Elon Musk ha asegurado en más de una ocasión que apenas los veía y que fue educado principalmente por los libros que devoraba de niño y después por sus padres. La familia era muy rica y todos vivían en una mansión donde también residían algunos de los primos de Elon.

Tras su divorcio, Errol Musk buscó refugio en su segunda esposa, Heidi-Mari Musk, con quien estuvo casado casi 20 años. Con ella tuvo otras dos hijas biológicas: Asha Rose y Alexandra Musk. Además, Heidi-Mari tenía otra hija de su anterior matrimonio, Jana, la hijastra de Errol, aunque él nunca llegó a considerarla como hija suya. Según el patriarca de los Musk, Jana tenía cuatro años cuando su madre se casó con él y prácticamente no la veía. Su relación surgió cuando ella le pidió consejo tras una ruptura sentimental, poco después e haberse separado él de Heidi-Mari: "Estábamos solos, éramos dos personas perdidas, y una cosa llevó a la otra. Puedes llamarlo el plan de Dios o el plan de la naturaleza", dijo entonces. Aunque como dato curioso, resulta que Jana y Errol no viven juntos por la diferencia de edad (les separan 41 años): "No es práctico", aseguró Errol en una entrevista para The Sun.

A la familia Musk no le faltan las críticas. Y tras conocerse la relación entre ambos y el nacimiento de su primer hijo, Eliot, Elon Musk cortó toda relación con su padre: "Era un ser humano malvado. Ha cometido casi todos los delitos que puedas imaginar", aseguró en una entrevista. Ahora se ha sabido que Errol y Jana dieron la bienvenida a su segunda hija, Emily Musk, en 2019 sin tenerlo planeado, convirtiéndose así en la séptima hija del patriarca y enredando aún más el árbol genealógico de la familia: es hija y nieta de Errol al mismo tiempo y sobrina y hermana de Elon.

Todo lo contrario a Maye Musk, quien no volvió a encontrar el amor y se volcó completamente en sus hijos. De hecho, en 2013 se trasladó de Nueva York, donde llevaba viviendo 13 años, a Los Ángeles para estar cerca de su hija Tosca, quien dio luz a dos mellizos.