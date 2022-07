Walther von Brauchitsch estaba destinado a ser militar. Nacido en 1881 en una antigua y noble familia de Silesia, un territorio de mayoría alemana, y era el sexto de los siete hijos del nada más y nada menos que director de la Academia de Guerra Prusiana, Bernhard von Brauchitsch. Padre e hijo no eran los únicos militares de la amplia familia donde también había resistentes a Hitler.

Con su educación prusiana y su valor, llegó a vislumbrar quién era en realidad Adolf Hitler, hombre un carácter rencoroso y vengativo, nada tolerante a las críticas y que rara vez se dejaba aconsejar, alguien a qjien la vida humana poco le importaba, un auténtico dictador.

El verdadero von Brauchitsch

El general había llegado tan cerca de Hitler que cuando los problemas financieros le acuciaron, le pidió dinero prestado. En abril, Von Brauchitsch iba a divorciarse de su esposa y Hitler le prestó 80.000 marcos alemanes. Para el dictador, los altos importes que le fue dejando no eran un problema pero significaban que la dependencia de Von Brauchitsch era total. No solo económicamente, sinó como fiel colaborador.

Una imagen coloreada de Adolf Hitler y Walther Von Brauchitsch tomada en Varsovia: es octubre de 1939 y Alemania ha invadido Polonia Wikimedia Commons

Pero para Von Brauchitsch, coger el dinero no significaba estar de acuerdo con las ideas de Hitler. En septiembre estaba decidido a no dejarle avanzar en su locura y acordó con otros dos generales detener al Führer en cuanto ordenara un ataque militar. Estaban convencidos de que Alemania todavía no estaba lista para la guerra.​ Francia e Inglaterra, atentos, intentaron restar importancia a una posible ataque alemán a Checoeslovaquia. No se opusieron e incluso el primer ministro inglés Neville Chamberlain visitó a Hitler en su refugio de los Alpes, el Nido del Águila.

Von Brauchitsch depuso su actitud pero jamás delató a sus compañeros. Así que siguió ascendiendo en el escalafon militar. Y a finales de ese mes de septiembre, sin problemas para pagar un buen banquete a sus invitados o un nuevo uniforme, se casó con su segunda mujer.