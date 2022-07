El club motero más famoso de todo el mundo dice adiós a su líder. Ralph 'Sonny' Barger, de los Ángeles del Infierno, ha muerto a los 83 años a causa de cáncer, como se puede leer en su página oficial de Facebook. Allí se ha publicado un texto que el propio Sonny Barger firma, una breve carta con la que se despide el impulsor de este club, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera una organización criminal.

Ralph 'Sonny' Barger, a quien diagnosticaron de cáncer de garganta en 1983 (una enfermedad que también sufrió Val Kilmer) y de cáncer de próstata en 2010, ha muerto "pacíficamente después de una breve batalla contra el cáncer", como él mismo indica en Facebook. "Si estás leyendo el mensaje, sabrás que me he ido. Pedí que esta nota fuera publicada inmediatamente después de mi muerte", comienza el motero. "He vivido una larga y buena vida llena de aventuras y he tenido el privilegio de formar parte de un club increíble. Aunque he tenido una personalidad pública durante décadas, he disfrutado principalmente de un tiempo especial con mis hermanos del club, mi familia y amigos cercanos", prosigue.