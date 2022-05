¿Por qué Val Kilmer sale tan poco en Top Gun Maverick?

Es uno de los estrenos más esperados de la taquilla. Tras presentarla en el Festival de Cannes, Tom Cruise vuelve a los cines con Top Gun Maverick, la secuela de la famosísima película de los ochenta. No lo hace solo. Top Gun fue una de sus primeras apariciones en la gran pantalla y lo mismo le ocurrió a Val Kilmer. El actor regresa como Iceman, aunque con un pequeño papel. Mucho les ha cambiado la vida a ambos en los 36 años que han pasado desde el estreno de la primera película, sobre todo para Val Kilmer.

¿Qué le ha pasado a Val Kilmer?

Encarnó a Jim Morrison en The Doors y a Batman en Batman Forever, dos personajes icónicos a los que seguirían filmes como El príncipe de Egipto o Alejandro Magno. Años después llegaría un grave problema de salud: un cáncer de garganta, diagnosticado en 2014, como recordaba en The New York Times. Le operaron, le dieron quimioterapia y radiación y le tuvieron que poner un tubo de traqueotomía.

Todo aquello afectó enormemente a su voz. Val Kilmer necesita un dispositivo para poder comunicarse, como se puede ver en el tráiler del documental VAL, en el que el intérprete hace un repaso de su vida. Sin embargo, este problema de salud no ha impedido a Val Kilmer seguir trabajando, con películas como El cazador de recompensas o Más allá de la ley.