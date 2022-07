Aquest cap de setmana comença la gran operació sortida de les vacances d'estiu, el primer sense cap mena de restriccions després de dos anys. Es preveu un estiu molt complicat a les carreteres pel gran volum de desplaçaments, però als aeroports la situació també serà complicada. La vaga de tripulants de cabina de Ryanair, que coincideix amb la vaga convocada per la companyia EasyJet, deixarà un cap de setmana a l'Aeroport del Prat marcat per la indignació dels passatgers que no han pogut volar.

D'altra banda, el sector turístic preveu un estiu positiu amb la recuperació total del sector. De fet, el 60% de les agències de viatge preveuen recuperar els nivells de turisme d'abans de la pandèmia, segons el president d'ACAVE, Martí Sarrate. Tot i això, la pujada de preus descontrolada dels últims mesos sembla començar a condicionar el mercat turístic, ja que està produint un alentiment de les reserves.

El Prat, l'escenari de la desesperació Aquest divendres és el segon dia de vaga de tripulants de cabina de Ryanair, una aturada que ha tornat a posar a prova l'Aeroport del Prat i que, a més, coincideix amb la vaga convocada a la companyia EasyJet. Aquest dijous l'aturada de Ryanair va provocar l'anul·lació d'una cinquantena de vols al Prat i més de 300 d'endarrerits. Una situació que ha estat marcada pel caos, la indignació i les llargues cues als taulells de reclamacions. En el segon dia d'aturada de l'aerolínia, a hores d'ara hi ha un vol cancel·lat per part de la companyia irlandesa. Pel que fa als endarreriments amb origen o destí, amb l'aturada d'EasyJet sumen més d'una vintena. Aquest divendres estan programades al Prat 924 operacions, mentre que fins al dilluns estan prevists un total de 3.531 vols, incloent-hi sortides i arribades. “5a jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair i l'inici de l'aturada d'easyJet.



�� Algunes cues però situació de certa normalitat a l'aeroport del Prat | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



➕ Notícies a https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/Z53CL5f5JK“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 1, 2022 Segons Lidia Arasanz, portaveu d'USO, el sindicat convocant de l'aturada, durant la vaga de Ryanair l'empresa ha portat treballadors de fora d'Espanya per evitar la cancel·lació de cap vol. L'organització sindical ha assenyalat que "EasyJet ha seguit el model de Ryanair: no respectar el decret de mínims i vulnerar el dret a vaga dels tripulants", per la qual cosa està analitzant el decret per a emprendre accions legals.