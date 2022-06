¿Las zanahorias ayudan a ponernos morenos?

Ya es verano, ese tiempo en el que nos apetece piscina, playa y sobre todo, ponernos morenos. Eso sí, siempre utilizando protección solar para evitar cualquier tipo de enfermedad en la piel. Para potenciar ese bronceado en la piel, añadimos a nuestras comidas alimentos como las zanahorias. Pero... ¿ayudan a ponernos morenos?

06.14 min El gallo que no cesa - Las penas se van yantando: ¿Las zanahorias nos ponen morenos? - Escuchar ahora

Según nos explica el nutricionista Aitor Sánchez en su sección "Las penas se van yantando" en El gallo que no cesa, ayudan pero no de la forma en la que pensamos. "Hay mucha gente que piensa que a lo mejor nos ayudan a potenciar el bronceada como si hiciesen que el cuerpo generase más melanina pero no es exactamente así. El color de nuestra piel es una mezcla de pigmentos".

Sánchez nos cuenta que en nuestra piel por un lado están los tonos rojizos de la vascularización de la piel normal. "Tenemos sangre, la hemoglobina de los microcapilares, también la pigmentación marrón, ahí si la melanina que conocemos, de ponermos morenos".

Por otro lado, entran en juego nutrientes que ejercen función de pigmentos. "Los más conocidos seguramente serían esos de las zanahorias que nombras, los betacarotenos de la familia de la vitamina A que sí que ayudan a colorear nuestra piel y también a defendernos de agresiones externas como la exposición solar muchas veces".

¿Qué pasa si comemos más de un alimento? Si comemos mucho de algunos alimentos puede cambiar nuestro moreno. "En este caso sí. Esto se da si ingerimos una gran cantidad de pigmentos que como el betacaroteno son liposolubles, es decir, que se almacena en la grasa, no se elimina rápidamente, puede persistir varios días y varias semanas". Esto no es algún exclusivo de los humanos. Como manifiesta Aitor, los flamencos a veces los vemos más rosas o menos rosas, dependiendo de cuánto hayan comido de crustáceos, así que es un buen indicador. 10 batidos verdes, saludables y sabrosos para este verano Eso si, ¿qué sucede si nos excedemos? Puede causar una hipercaroterenia. "Tenemos mucho caroteno en sangre y entonces te volverías anaranjado totalmente, pero es más notable en las personas que tienen la piel un poco más clarita y se puede llegar a confundir con la ictericia".

¿Para qué son buenos estos alimentos? No podemos dejar de lado en nuestra alimentación los tomates, las zanahorias... "Lo ideal sería que fuese abundante, ya no para potenciar el moreno sino para proteger la piel. De eso se encargar los antioxidantes y también el efecto de hidratación". ¡No tires los tomates maduros! Aprende a darles una segunda vida La sal, el sol, la arena y la deshidratación afectan también a nuestro cuerpo, por eso, y como nos recomienda el nutricionista debemos de consumir de manera constante productos como las frutas y las verduras. "Además del betacaroteno tienen otros tipos de nutrientes que si comes en crudo, ya que sus propiedades sean todavía más intactas". "De hecho, tenemos estudios que muestran que aquellas personas que toman más cantidad de betacaroteno, incluso con zumos de zanahoria, de tomate, mejoran la tonalidad de la piel porque es una mezcla de todo moreno y pigmentos". 05.57 min Consejos para proteger la piel en verano Además los zumos de estos dos productos son saludables. "El azúcar total sería mucho más pequeño y sí que los podíamos consumir este verano con más recurrencia".