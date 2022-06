El president de PIMEC, Antoni Cañete, creu que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tenen voluntat de trobar solucions al conflicte polític: "Es respirava aquesta voluntat de trobar camins de resposta al que ens trobarem a la tornada de l'estiu". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, explica que aquest dilluns en la celebració dels Premis que atorga Pimec, va "encoratjar" a Sánchez i a Aragonès a trobar una data per a la seva reunió: "Necessitem una estabilitat política i consensos per trobar solucions".

Antoni Cañete ha reiterat la dificultat de les pimes d'accedir als fons europeus : "Estem lluny que hi hagi una permeabilitat dels fons i no haurien d'anar només a les grans empreses". Cañete ha posat d'exemple de bon ús dels fons, el projecte de la transformació digital de les Pimes , que es finançà amb els fons europeus, però afegeix que és una excepció .​

Antoni Cañete adverteix que podem estar veient un "miratge" en l'alt nivell d'activitat econòmica actual: "Ara hi ha un 'alumbron' de demanda, però tenim problemes de fons pels negocis que han quedat molt endeutats , la inflació i la pujada dels tipus d'interès . Pot ser un miratge". Cañete diu que cal preparar-se per la tardor perquè "estem vivint un moment molt complex que empitjorarà després de les vacances ".

“☕ @AntoniCanete explica per què creu que falta personal al món de la restauració | @PIMEC ��️ "És un sector que ha estat aturat. La gent que ha sortit del sector ha trobat alternatives. I hi ha un xoc de demanda". �� https://t.co/MrTxQlnBeM @GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/i5RvUvmTGj “

Amb relació a la manca de personal en el sector de la hosteleria i restauració , Antoni Cañete diu que els problemes es deuen a l'aturada del sector durant la pandèmi a i al xoc de demanda: "És un sector que ha estat aturat. La gent que ha sortit del sector ha trobat alternatives ". El president de la PIMEC recorda que la taxa d'atur a Espanya és del 12% mentre que la mitjana europea és del 6% : "És difícil d'explicar que hi hagi demanada de personal i taxes d'atur com les que tenim. No donem a la gent un peix, sinó una canya de pescar ".

"Que les minories no condicionin l'interès general"

Antoni Cañete posa d'exemple la retirada de la candidatura dels JJOO d'hivern com una mostra de la manca de consensos: "He vist que s'ha fet més política que no pas voluntat del projecte". Cañete lamenta que "les minories condicionin els interessos generals" en el cas dels JJOO però també recorda l'ampliació de l'aeroport del Prat de la que diu, es podrà fer abans de cinc anys: "Estic convençut que la inversió del Prat es pot recuperar i no cal esperar 5 anys".