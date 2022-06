Neus Munté no descarta presentar-se com a alcaldable a Barcelona

La regidora i presidenta del Grup Municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, no descarta presentar-se com a candidata pel seu partit a l'alcaldia de la ciutat d'on ja és regidora: "No descarto res". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Munté ha assegurat que, després de l'"impactant" pas enrere d'Elsa Artadi, cal buscar nous lideratges per la ciutat de Barcelona que s'acabarà de decidir en unes primàries del partit.

Neus Munté afegeix que Elsa Artadi està millor i no descarta que torni algun dia a la política: "És molt important humanitzar la política. Va fer una explicació molt valenta, molt impactant. Està millor".

01.24 min Elsa Artadi deixa la política i renuncia a l'alcaldia de Barcelona

"No he vist oposició d'ERC a l'Ajuntament" La presidenta del Grup Municipal de Junts descarta anar en coalició amb l'espai exconvergent a les municipals: "No reconec el PDeCAT i Centrem no sé encara el que és, però no m'agraden els companys de viatge". Munté també ha criticat ERC per no fer oposició "en determinats moments no l'he sabut veure" i ha recordat l'aprovació dels pressupostos municipals: "Sobre el paper, Esquerra està a l'oposició, però sovint ha donat suport a accions com els pressupostos". “☕ @neusmunte critica el model d'oposició d'ERC a Barcelona | @JuntsxCatBCN @JuntsXCat



��️ "En determinats moments no l'he sabut veure".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/vrZbxNeCRd“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 21, 2022

"Collboni i Iceta han tancat files amb el posicionament sempre enfadat de Lambán" Munté diu que la retirada de la candidatura dels JJOO d'hivern és una altra profundíssima decepció i que mostra la manca d'ambició del partit socialista: "Zero ambició de Miquel Iceta i de Jaume Collboni". Munté considera positius els Jocs Olímpics per Barcelona i pel Pirineu, però ha criticat una "actitud partidista" president de l'Aragó: "Han tancat files del posicionament sempre enfadat i posant pals a les rodes del Sr. Lambán". En aquest sentit, Munté ha acusat Jaume Collboni i Miquel Iceta de "tancar files" amb el seu posicionament. “☕ @neusmunte crítica "l'actitud partidista" de Lambán en les negociacions de la candidatura dels JJOO d'hivern | @JuntsxCatBCN @JuntsXCat



��️ "Collboni i Iceta han tancat files amb el posicionament sempre enfadat de Lambán"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/tPNMLZYQ2V“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 21, 2022