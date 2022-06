Enric Millo: "No m'agrada veure a ningú a la presó"

El secretari general d'Acció Exterior d'Andalusia, Enric Millo, ha explicat el motiu pel qual ha recorregut els indults als presos catalans del 'procés'. Assegura que no hauria recorregut indults a independentistes presos si s'haguessin tramitat "de la manera correcta": "No m'agrada veure a ningú a la presó", ha insistit el secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia.

En aquest sentit, Millo afirma que l'objectiu de recórrer als indults no és que tornin a presó, sinó que el procediment es faci "correctament", el que implica demanar-los. Això també significaria reconèixer que s'ha fet "alguna cosa malament". "No soc antiindults", ha reiterat en una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees. "Quan una persona ha estat condemnada per un incompliment de la legalitat grau i un incompliment reiterat de sentències judicials, té tot el dret a demanar l'indult. Però s'ha de tramitar correctament", ha defensat.

L'exdelegat del Govern a Catalunya reconeix preocupació per la situació actual de Catalunya, després de viure un moment del 'procés' que va fer "molt mal a Catalunya", i no només a les persones que ho van liderar i han pagat "un preu molt car". "Catalunya ho ha patit. Econòmicament, ningú dubta que no li ha anat bé. Ha generat desestabilitzat, confrontació. No veig una situació positiva i ho lamento profundament", ha argumentat.

En aquesta línia, admet que va patir personalment la situació quan es va "trencar la legalitat" a Catalunya. "Sempre hi va haver un diàleg" i "una relació cordial" amb els líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras i la resta de membres del Govern, segons ha dit. "Tenia un paper molt clar, que era defensar la legalitat i l'ordre. Quan es va trencar, havia de restablir l'ordre constitucional", ha defensat.

