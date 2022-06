Enric Millo detalla que no hauria recorregut indults als independentistes presos si s'haguessin tramitat "de la manera correcta". "No m'agrada veure a ningú a la presó", ha insistit el secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Ho ha dit assegurant que l'objectiu de recórrer als indults no és que els líders independentistes tornin a presó, sinó que el procediment es faci "correctament", el que implica demanar-los. "No soc antiindults", ha reiterat en una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees. L'exdelegat del govern a Catalunya reconeix preocupació per la situació actual i el 'procés', després de viure un moment que va fer "molt mal a Catalunya". Admet que va patir personalment la situació quan es va "trencar la legalitat" a Catalunya, alhora que "sempre hi va haver un diàleg" i "una relació cordial". Sobre les eleccions andaluses, titlla d'històrica la victòria del PP de Juanma Moreno. I assegura que té voluntat de governar amb consensos i per a tothom.