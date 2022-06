Neus Munté deixa la porta oberta a presentar-se com a alcaldable per les municipals de Barcelona: "No descarto res". La regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona veu "lògic i natural" que el seu equip es vulgui presentar als comicis, després de la feina feta. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, descarta unir forces amb l'espai exconvergent a les municipals: "No reconec el PDeCAT com aquell partit en què formava part. Centrem no sé encara el que és, però no m'agraden els companys de viatge". Critica el model d'oposició d'ERC a Barcelona: "En determinats moments no l'he sabut veure". Veu electoralista l'anunci de Jaume Collboni sobre les multes contra els incívics, després de tres anys com a tinent d'Alcaldia, ja que considera que "només cal aplicar les ordenances". En clau nacional, crítica "l'actitud partidista" de Lambán en les negociacions de la candidatura dels JJOO d'hivern. I diu que no hi havia alternativa a l'acord de Junts amb el PSC a la Diputació de Barcelona: "Els Comuns no volien governar on estigués Junts".