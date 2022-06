Pedro Sánchez i Pere Aragonès constaten el desgel

Els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès han tornat a coincidir a Barcelona. Ha estat una trobada cordial en el marc de l'entrega dels premis PIMEC al Camp Nou, enrederits, per cert, per la pluja. La darrera vegada que es van veure va ser al maig, a la reunió del Cercle d'Economia, quan ja havia esclatat el cas d'espionatge. Des de llavors, les relacions entre tots dos governs han estat congelades.

Aquesta vegada, la breu encaixada de mans ha anat seguida de l'oferta de Sánchez per reprendre la via del diàleg "per dures que siguin les crisis". Aragonès, però, segueix marcant distàncies i insisteix a resoldre els "dèficits estructurals" com són el fiscal i el de les inversions no executades. Tot plegat fa pensar en un clima d'un cert desgel, especialment després de la recent trobada de la consellera i el ministre de la Presidència, Laura Vilagrà i Félix Bolaños, i amb la previsió que tots dos presidents es reuneixin abans de les vacances d'estiu.

Nova etapa de desgel A l’espera que es concreti el cara a cara, a soles, entre Sánchez i Aragonès, aquest dilluns han coincidit al Camp Nou, però envoltats de gent, en una entrega de premis econòmics. Fonts de Moncloa ja havien avançat que el president de l’executiu central abandonaria la cita en direcció a Madrid només acabat el seu parlament davant els empresaris, sense temps per cap trobada en privat, argumentant una agenda “molt apretada” per la cimera de l'OTAN. El ministre Bolaños declararà com a testimoni pel cas Pegasus La cita de Pimec arriba, això sí, en un context de nova etapa de diàleg, de desgel de relacions després de la trobada entre Bolaños i Vilagrà de la setmana passada. Ara bé, més lluny queda l’horitzó de la taula de diàleg, enquistada, també per les tensions entre els mateixos socis de Govern, ERC i JxCat. La Moncloa destitueix al directora del CNI, Paz Esteban