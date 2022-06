El ministre Bolaños declararà com a testimoni pel cas Pegasus

El ministre de la presidència, Félix Bolaños, declararà com a testimoni a l'Audiència Nacional el pròxim 5 de juliol pel cas Pegasus. Ho farà citat pel jutge José Luis Calma que investiga el suposat espionatge al telèfon president Pedro Sánchez i els dels ministres de Defensa, Margarita Robles, i d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tant el Govern català com els principals partits independentistes han critica l'agilitat amb què avancen les investigacions quan els afectats són els membres de La Moncloa, a diferència del que succeeix amb els membres de la Generalitat i la resta de formacions catalanes.

La Generalitat critica la doble vara de mesurar

Sobre la citació de Bolaños s'ha pronunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha lamenta que quan els investigats són els membres del Consell de Ministres "tot va més de pressa". En aquest sentit, Plaja ha destacat que la citació contrasta amb la decisió del jutge d'arxivar la investigació de l'espionatge dels dirigents d'ERC, Ernest Maragall i Roger Torrent i ha advertit que serveix per constatar que "la justícia no és igual per tothom" i que hi ha "dues vares de mesurar".

En el mateix sentit s'han pronunciat ERC i la CUP. El portaveu republicà, Gabriel Rufián, ha contrastat que el cas sobre les escoltes a Torrent i Maragall està aturat des de fa dos anys mentre que el que afecta membres del Govern central s'ha activat amb gran velocitat, com si hi hagués "víctimes de primera i de segona". Una idea en la qual també ha incidit la diputada de la CUP, Mireia Vehí. Des del PDECAT, Ferran Bel, assegura que qualsevol explicació per esclarir el cas Pegasus és necessària.