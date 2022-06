Gabriela Serra: "Sabíem que no hi havia cap pla cap a la independència"

L'activista i exdiputada al Parlament de Catalunya per la CUP recorda el 27 d'octubre del 2017, quan el Parlament va votar la declaració d'independència com a "contradictori": "Sabíem que el 155 cauria inexorablement. I sabíem que no hi havia cap pla B". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Serra reconeix que van conèixer que no hi havia "res preparat" referint-se a les estructures d'estat, però es va decidir no dir res: "Van ser moments molt eufòrics, amb una esperança legítima i profundament poc sòlida".

L'activista diu que queda pendent "explicar què va passar realment l'octubre del 2017" i que "entre tots" van fer creure que la independència era anar un dia a les urnes: "La independència és directament proporcional a la capacitat de risc que vulguem córrer".

