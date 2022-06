Gabriela Serra recorda el dia "contradictori" de la DUI del 27 d'octubre de 2017: "Sabíem que el 155 cauria inexorablement. I sabíem que no hi havia cap pla B", ha dit l'exdiputada de la CUP. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix que ja van conèixer que no hi havia res preparat, però es va decidir no dir-ho: "Sabíem que no hi havia cap pla a la independència", ha reconegut. L'activista assenyala la "tasca pendent" d'explicar què va passar realment l'octubre del 2017, ja que "aquesta veritat encara no s'ha explicat". I creu que van crear "un món" d'una sortida massa fàcil cap a la independència: "La independència és directament proporcional a la capacitat de risc que vulguem córrer".

D'altra banda, ccarrega contra intervenció "maligna" del president espanyol Pedro Sánchez sobre el darrer salt a la tanca de Melilla. "Sánchez ha fet la declaració més inhumana i bel·licista", ha criticat l'exdiputada de la CUP. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que hagi culpabilitzat a les màfies: "Hauria de tenir prou estudis per saber que la culpa és de la pobresa, la guerra, el malestar, la violència". L'activista recorda per què a Catalunya va guanyar el 'no' a l'OTAN. Assenyala que s'empeny a Putin a fer el pas d'atacar Ucraïna: "L'expansió de l'OTAN cap a territori dels països de l'est ha sigut espectacular". I veu la guerra d'Ucraïna com "un comodí", on "l'únic que hi ha darrere és qui tindrà l'hegemonia del món en els anys que venen".