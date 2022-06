Què opinen les nenes i nens de l'actualitat catalana?

En el primer dia de les vacances escolars, els protagonistes de l'espai central del 'Cafè d'Idees' han sigut els nens i les nenes convidant-los a una tertúlia amb Gemma Nierga. Són Martín Palacios, Maria Torras, Lluís Rodriguez i Ivet Murugarren de qui hem volgut saber és com han viscut les restriccions de la pandèmia dins l'escola.

Els convidats d'excepció aquest dijous han debatut sobre l'opinió al voltant de les limitacions de comunicar-se amb la mascareta posada, "els dictats van deixar de fer-los perquè no s'entenia res", recorda Martín Palacios. La Maria reconeix que al principi es queixava si algú se la treia, però, finalment, va deixar de fer-ho: "També me la treia d'amagat al pati". En Lluís hi coincideix: "Jo m'asfixiava amb la mascareta, però no soc metge, faig cas al que diuen els grans".

"En 100 anys la gent que viu aquí ja no parlarà català" També han volgut parlar de l'ús de la llengua a l'escola, i tots ells s'expressen en un català normatiu. La Ivet Murugarren creu que s'ha de parlar en català perquè no desaparegui: "El castellà és molt important, però si no es parla català a Catalunya, no es parlarà enlloc". I Martín Palacios destaca que és més fàcil el castellà per a la gent que ve d'altres punts d'Espanya: "El castellà a Barcelona és molt parlat, no només pels nens". Tots quatre coincideixen que el català està en retrocés i que el castellà és la llengua que més s'usa al pati.



"No hi ha un dolent en concret, n'hi ha molts" De l'actualitat política han parlat sobre la diversitat sexual o la guerra d'Ucraïna de la que no aconsegueixen entendre'n els motius. No acaben d'entendre a Putin, però diuen que no hi ha un únic dolent: "N'hi ha molts". A l'aula conviuen amb companys russos i ucraïnesos, com explica la Maria que té una companya russa que és queixa per posar "al mateix sac" als russos i no són tots dolents: "Ho és el Putin". El Lluís té una companya que és ucraïnesa "que té la família allà" i li transmet tot el patiment que viuen arran de la guerra. “☕ La guerra d'Ucraïna també es viu a les aules, amb companys russos i ucraïnesos.



