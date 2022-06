Cafè d'idees Què opinen les nenes i nens de l'actualitat catalana? Conversem amb els nens i nenes Martín Palacios, Maria Torras, Lluis Rodriguez i Ivet Murugarren sobre diversos temes de l'actualitat. 00:31:33 Recomendado para mayores de 12 años

