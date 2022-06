Elisa y Marcela, la historia de amor del primer matrimonio gay español

En el Día Internacional del Orgullo LGBT, y como no podía ser de otra manera, ‘Saber y ganar’, junto con RTVE, se suman a la celebración con la que se quiere reivindicar la igualdad de derechos para las personas que pertenecen a este colectivo. La visibilidad es muy importante y en los últimos años los medios de comunicación y culturales han incluido cada vez más representaciones de gay y transexuales.

‘Elisa y Marcela’ es la película que dirigió Isabel Coixet en 2019 y que narra la historia de amor de dos mujeres lesbianas a principio del siglo XX, un amor prohibido que llegó a pasar por el altar gracias a una triquiñuela: una de ellas se hizo pasar por hombre. ¿Conoces la historia de estas dos mujeres que se han convertido en figuras emblemáticas al protagonizar el primer matrimonio gay registrado en España? ¡Te la contamos!

Un final difuso

La pista de estas dos amantes se perdió aunque gracias al libro ‘Elisa e Marcela - Alén dos homes’ (‘Elisa y Marcela - Más allá de los hombres’), un trabajo de más de 300 páginas, se tiene una ligera idea de qué fue de ellas. Al otro lado del charco comenzaron una nueva vida en familia ya que Marcela dio a luz a una niña, María Enriqueta. Elisa, que se cambió el nombre por el de Marta, se casó con un hombre 24 años mayor que ella para asegurarse un hogar al que luego pretendía llevar a Elisa, como si fuese su hermana, y a su hija. No obstante, el marido de Marcela se dio cuenta y pidió la anulación de su unión, aunque no lo logró. Los últimos datos que se tienen de estas dos enamoradas so de 1904 y a partir de ahí se les pierde la pista. No obstante, su historia fue muy conocida y se ha descubierto que la prensa mexicana anunció, en 1909, la muerte de Elisa por suicidio.

No cabe duda del impacto social que esta historia de amor tuvo y que se considera como el primer caso de matrimonio gay registrado en España. De hecho, según el registro civil, la boda aún es válida ya que las actas no fueron anuladas ni siquiera por la Iglesia. Su historia ha inspirado libros, películas y obras teatrales donde se retrata la incansable lucha que llevaron a cabo para poder vivir su amor en libertad.