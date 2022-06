La Jonquera es blinda per la cimera de l'OTAN

Madrid ja està blindada per la Cimera de l'OTAN amb el dispositiu de seguretat més ampli de la història. S'espera que més de 5.000 assistents de més de 40 països visitin la ciutat aquests dies. Un desplegament de seguretat que també s'estén fins diumenge als punts fronterers, com a La Jonquera. Entre els objectius hi ha el d’evitar l’entrada d'activistes antisistema o persones que puguin provocar aldarulls.

01.03 min La Policia Nacional intensifica la vigilància a la Jonquera per la cimera de l'OTAN | Joan Sisquella

Dos controls fronterers fins diumenge La Policia Nacional ha establert dos dispositius de seguretat fixos. Un està ubicat al punt fronterer amb França de la N-II, al Pertús, i l'altra a la primera sortida de l'AP-7. A la mateixa autopista el control s'ha instal·lat en territori francès, al Voló, conjuntament amb la policia francesa. Són controls aleatoris que s'allargaran fins al 3 de juliol i suposen la suspensió temporal de l'espai Schengen. A La Jonquera han comportat el desplegament de prop d'una seixantena d'efectius de la Brigada de Resposta Contra la Immigració Clandestina (BRIC), que s'activa amb motiu de trobades d'alt nivell com la que es farà a Madrid.