Obrim fil - Per fin un estiu sense complexos?

Després de dos anys, sembla que el de 2022 serà el primer estiu sense restriccions i les xifres indiquen que els ciutadans han optat per viatjar, celebrar i oblidar els últims dos anys. Serà aquest l’estiu de les nostres vides? El Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debatem amb l’Estel Solé, el Xavier Pérez Esquerdo, el Màrius Carol, la Lorena Vázquez, el Txabi Franquesa, la Judit Martín o la sexòloga Mireia Muñoz.

L'última edició del debat social Obrim fil està plena de sorpreses. Una de les més grosses és l'aparició estel·lar i sense que el Xavier Sardà en sàpiga res, dels components de la Trinca, el Josep Maria, el Toni i el Miquel Àngel. Ells coneixen molt bé el que és tocar en festes de poble, asseguren que han fet unes sis mil actuacions i en conserven un molt bon record.

Quan arriba l'hora d'anar a la platja, un dels temes que més polèmica suscita és si ha d'haver-hi platges específiques per nudistes o bé s'ha de poder fer nudisme arreu? En Xano Porti és un històric del naturisme i porta més de quaranta-quatre anys anant despullat a les platges, des dels dinou anys que ho fa, i explica per què per a ell ja no és un problema que la gent el miri quan va despullat.

La Nadine Romero és creadora de continguts per a Xarxes Socials i també professora de ball. Els seus vídeos a TikTok tenen centenars de milers de visites. Ella, però, no té un cos normatiu segons els cànons estètics que manen avui dia i durant molts anys s'ha deprimit quan s'havia de posar el biquini o el banyador i anar a la platja. Però ara ja comença a superar-ho.

El programa rep la visita d'en Santiago Segura, un dels directors de cinema que té per costum estrenar pel·lícula quan arriba l'estiu. El 2022, per seguir la tradició, estrena la tercera part del seu èxit cinematogràfic "Padre no hay más que uno" i explica algunes interioritats sobre quina relació manté ell amb l'època estival

Els balls d'envelat són una de les tradicions més arrelades dels mesos estiuencs. ¿Com s'organitza un concert d'estiu, quins són els secrets per agradar en les festes de poble? L'Ana Boadas ha volgut esbrinar-ho i per això ha quedat amb una de les bandes més tradicionals i amb més sabor de Catalunya, la Salseta del Poble Sec

El programa també aborda com afecta aquesta època de l'any a les relacions de parella i a la pràctica de les relacions sexuals. La sexòloga i terapeuta de parella Mireia Muñoz dona alguns consells i en fa una anàlisi acurada. I la humorista Judit Martín també opina i diu una cosa que sorprèn a tots els convidats, que està en una època de la seva vida en què el sexe no li interessa gens ni mica.