'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1, després de la sèrie 'Leonardo'.

'Obrim fil' debat sobre el complexes al despullar-nos. Està mitificat l'estiu? Patim per no tenir un cos normatiu per anar a la platja? L'operació biquini, un concepte a erradicar? Per què es trenquen tantes parelles a l'estiu? El topless pot ofendre a algú? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà la periodistes Mercedes Milà i l'advocat Joan Carreras, partidari de platges familiars sense topless. També parlarà amb la psicòloga Núria Jorba sobre per què trenquen tantes parelles després de l'estiu?

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la model Judit Mascó, la sommelier Meritxell Falgueras i els periodistes Xavier Pérez Esquerdo i David Balaguer.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Ana Boadas parlarà amb Núria Pajares, mare TikToker; Mariona Trabal, de la plataforma Mugrons Lliures, i Oriol Lázaro, que viu eternament de vacances.