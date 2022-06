La Nadine Romero és creadora de continguts per a Xarxes Socials i també professora de ball. Els seus vídeos a TikTok tenen centenars de milers de visites. Ella, però, no té un cos normatiu segons els cànons estètics que manen avui dia i durant molts anys s'ha deprimit quan s'havia de posar el biquini o el banyador per anar a la platja.