Podría parecer que los muertos se llevan consigo sus secretos para siempre, pero —como saben los forenses y los investigadores— muchas veces los muertos hablan. Porque necesitan cerrar heridas, historias, cuentas pendientes. La nueva novela del escritor Mikel Santiago (Entre los muertos, Ediciones B) cierra la llamada Trilogía de Illumbe. Este thriller, lleno de giros sorprendentes, tiene como protagonista a Nerea Arruti, agente de la Ertzaintza, una mujer solitaria que arrastra sus propios cadáveres y fantasmas del pasado.

El escritor Mikel Santiago nació en Portugalete en 1975 y se licenció en Sociología en la Universidad de Deusto. Vivió en Irlanda y Países Bajos durante una década, y ahora reside en Bilbao. Además de la literatura, también trabaja en el mundo del software. Sus primeros títulos fueron autoeditados (Historia de un crimen perfecto, La isla de los cien ojos, El perro negro, Noche de Almas y otros relatos de terror), y tres de ellos estuvieron en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. En 2014 publicó su primera novela editada por Ediciones B, La última noche en Tremore Beach, traducida a una veintena de idiomas. La productora de Alejandro Amenábar compró los derechos para una posible adaptación. Después llegaron El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey, La isla de las últimas voces, El mentiroso y En plena noche.

En la novela, Santiago reflexiona sobre el paso del tiempo, el pasado como herida sin cerrar, los momentos que marcan el destino, el error de creernos inmortales. Nos citamos con Mikel Santiago en Mundaka, en la reserva natural de Urdaibai, uno de los pueblos —junto a Bermeo y Gernika— que inspiraron el ficticio Illumbe de una trilogía literaria que ha vendido ya más de 150.000 ejemplares.

Un thriller que empieza con un accidente

La novela se inicia de un modo trepidante: con un accidente de coche de una pareja en un fin de semana de amor prohibido. «Cuando Kerman dio aquel volantazo en la curva, lo primero que pensé es que lo hacía a propósito, como un arrebato. Había ido besándole desde la gasolinera, mordisqueándole la oreja, acariciándole. Se nos acababa el tiempo y queríamos aprovecharlo al máximo. Entonces el coche comenzó a girar en el sentido opuesto a la curva. Antes de que me diera cuenta estábamos cayendo entre árboles por una ladera empinada. Él empezó a gritar. Yo solo alcancé a abrir la boca y a agarrarme impulsivamente al sujetamanos, convencida de que íbamos a matarnos. Esos valles son como una garganta sin fondo.»

Ese accidente va a ser la clave de todo (y, aunque sucede en las primeras páginas, aquí viene un spoiler). Óscar López pregunta al escritor por sus protagonistas. «Estos dos amantes van a tomar una decisión incorrecta. Ella es policía, él es médico forense. Como no quieren que nadie sepa que están juntos, en ese choque se separan. Ella va a buscar ayuda, él queda levemente herido en el coche. Al día siguiente, ella se entera de que él está muerto.» Pero sabe que el accidente no lo mató, ni mucho menos. ¿Qué ha ocurrido? Ahí empieza el meollo de este apasionante thriller. «En esta ocasión he querido darle todo el protagonismo a Nerea, que no solo es una investigadora, sino una mujer herida por una infancia desestructurada, una valiente que no tiene miedo a romper las reglas.»