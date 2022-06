Que nadie os enrede preparar pasta fresca en casa es lo más fácil del mundo y no, la salsa carbonara no lleva nata, leche, ni sucedáneos. Apunta: guanciale (parecido a la panceta que le da la grasa y textura a la salsa), yema de huevo y mucho queso. Todo lo que pase de ahí no es una carbonara.

Hacer pasta en casa Para preparar pasta fresca básica basta con una encimera amplia, un buen rodillo y un cuchillo afilado. Una máquina de laminar ayuda pero no es necesaria para la elaboración de las formas de pasta más comunes como ravioli, tortellini, lasaña, canelones, tagliatelle y demás. La pasta fresca se puede consumir inmediatamente o en el transcurso de las 48 horas siguientes. Podemos guardarla en la nevera, tapada. También la podemos congelar, pero entonces conviene dejarla secar durante una hora y envolver en film en porciones. Cuando la vayamos a consumir, la sacamos del congelador y dejamos que se atempere durante un par de horas antes de entrar en contacto con el agua hirviendo.

¡Al lío! 17.51 min Receta de pasta a la carbonara Receta de pasta a la carbonara Receta de pasta a la carbonara pastas Ingredientes Preparación 200 g harina común

2 Huevos (usaremos las yemas)

4 g sal

Para la salsa:

5 huevo (usaremos las yemas)

100 g queso manchego añejo

100 g Guanciale (chacina italiana)

Pimienta negra Haremos pasta fresca nosotros mismos. ¿Cómo? Mezclamos la yema del huevo con la harina y la leche. Amasamos con las manos y cuando tengamos la masa a punto, la incorporamos en un bol, lo filmamos por encima con papel film, con la pasta en contacto con el papel. Dejamos en nevera una hora. Estiramos la pasta bien fina, y le damos forma de espagueti o tallarín con una máquina apropiada, aplanadora y cortadora. Ponemos a hervir la pasta en una olla con abundante agua y un poco de sal y durante dos-tres minutos (la pasta fresca no necesita más). Escurrimos guardando un poco de agua de la cocción aparte. Reservamos. Cortamos el guanciale (o en su defecto, la panceta) en daditos y lo doramos ligeramente en una sartén sin aceite, con su propia grasa bastará. Mientras, separamos las claras de las yemas, batimos las yemas y le añadimos el queso rallado al momento y pimienta molida con generosidad. Incorporamos la pasta sobre el guanciale, sacamos la sartén del fuego y le añadimos la mezcla de la yema, queso y pimenta a la pasta. Removemos bien. Por último, le añadimos un poco de agua de la cocción que hemos reservado para que la salsa quede bien cremosa. Incorporamos la pasta al plato y espolvoreamos por encima un poco más de Pecorino antes de servir.