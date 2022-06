El fotógrafo Santi Palacios, especialista en migraciones, conflictos y problemas medioambientales, no dudó en publicar la foto 13 cadáveres encontrados en el fondo de una embarcación a la deriva en el Mediterráneo. La imagen fue tomada a finales de julio de 2017 en una de las operaciones de rescate de la ONG Proactiva Open Arms. El equipo encontró a 168 supervivientes. Sin embargo, los cuerpos de trece personas se hallaron sin vida.

“Te planteas si esa imagen debe salir o no debe salir“

Muchas de las fotografías tomadas durante los rescates son impactantes. “Son situaciones concretas que son muy duras, en las que te planteas si esa imagen debe salir o no debe salir. Y decides que debe salir. Dices bueno, hazla y publícala, porque eso se tiene que ver.”, explica Oscar Camps, fundador de Open Arms, en ‘Detrás del instante’.

Uno de los barcos rescatados en el Mediterráneo por Open Arms Santi Palacios

Porque, tal y como apunta el fotógrafo Rafa Badía, si una imagen no se ve, no se conoce lo que está sucediendo. Y si no se conoce, no se tiene en cuenta. Por eso, Palacios tenía claro que debía publicar la foto en la que aparecían los 13 cuerpos sin vida. No solo se difundió a través de los medios de comunicación, sino que también la subió a sus redes acompañándola con el mensaje “Right now: Central Mediterranean Sea”.

“Right now: Central Mediterranean Sea pic.twitter.com/YMBnO1V36o“ — Santi Palacios (@SantiPalacios) July 25, 2017

El post fue censurado no porque las personas estuvieran muertas sino porque estaban desnudas: "La imagen empezó a dar vueltas por todos lados. Instagram, Facebook me cerraron las cuentas, y las de muchas personas que estaban compartiendo también las imágenes, porque no respetaba la política de desnudos de Facebook. No es porque fuera fuerte."